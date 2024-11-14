能海電能（4586）强强聯手十三芝團團購與全民事業 打造能海機車智能充電樁加盟事業！

撰文/陳澤樂

能海「EM機車智能充電樁」於11月13日在台中捷運九德站舉行產業聯盟發表會，其體積等同家用熱水器大小，重量僅約42公斤，施工快速方便；具備IP44防水防塵等級，以及主動式安全電壓偵測系統，充電更安全；並提供多元化的付費方式，搶攻電動機車充電市場龐大商機。

能海新一代「EM機車智能充電樁」，瞄準全台現有老人代步車、電動輔助自行車、微型電動二輪車及CNS國家標準超充式電動機車等，共約140多萬台，以及2040年禁售燃油車輛後的1,400多萬輛電動機車的充電市場需求。

能海電能科技公司總經理謝創智主持，包括十三芝團團購公司董事長黃炎生、全民事業公司董事長王俊傑、康寧國際集團總裁李超群、中華大我公益慈善會創辦人黃斐章` 朋思富實業執行長楊雋佑、鑛達車業董事長王衍漳、小熊電動車董事長林凱斌、聚佳元科技董事長黃鳳美等貴賓出席見證。

謝創智表示，未來將透過公司加盟網站、外資及ESG企業等合作夥伴在全台佈建電動機車充電站，提供給消費者快速、便利、價廉、安全的充電服務，解決充電不便及里程焦慮問題，有望大幅帶動各類型電動機車銷售量，預估未來將創造超過300億元的充電商機。

能海電能的多功能「EM機車智能充電樁」，因重量、大小極具優勢，且可直接壁掛在騎樓柱子上不佔空間，再從店家既有開關箱引接出單相220伏特電源即可運作，施工時間僅需2小時，大幅縮短建置時間，更減少場地占用及租金開銷，大大解決當前設樁的困擾及難題。

謝創智說，市面上的電動機車充電樁僅能提供符合CNS國家標準的超充式電動機車充電，而能海電能的「EM機車智能充電樁」，可全面提供所有的充電式機車使用。分別提供快充(5A~10A)及超充(30A~60A)每次10元的補電服務(5A~60A的快、超充技術)，單座充電站最高可同時提供4輛電動機車充電，滿足各種不同的電動機車需求

在安全方面，能海電能奠基於過去六年多經營充電站的經驗，自主研發出「EM機車智能充電樁」，不僅具備IP44防水防塵等級，更可透過主動式安全電壓偵測系統，自動判斷出不同類型機車不同電壓等級電池，給予適當充電電流，一旦偵測到電池故障造成電壓電流異常，即會停止充電確保設備及防止過充讓機車安全。

消費者只要下載能海智慧電站APP，就能快速找到全台充電樁所在位置，再依簡易操作指示進行充電流程。在付費方式上，採多元支付和掃碼及RFID感應儲值扣款，包括信用卡、悠遊卡、一卡通、icash愛金卡、悠遊付及line pay等進行支付。

此次，於台中捷運九德站、大慶站、南屯站等新建置發表的能海新一代多功能「EM機車智能充電樁」，是結合十三芝團團購及全民事業公司共數萬名會員共創綠能產業商機；另，為搶攻微型電動二輪車100萬多台起微型電動二輪車充電市場，也和國內兩家電自車廠鑛達車業、小熊電動車共同參與合作，達成強強聯手模式搶攻市場。

十三芝團團購和全民事業公司聯盟強調未來將以60台機車對1支充電樁，大約一公里1支樁的目標進行佈建，充電樁也預留廣告螢幕空間增加收益，歡迎各類商家及有意加盟建置、經營充電站的公司行號洽談。

為共同滿足龐大機車族群快速補電需求，解決當前充電不便及里程焦慮問題，抓住充電產業龐大商機；在全球淨零碳排的需求下，十三芝團團購成立全台首家電動機車團購平台及機車充電站加盟事業體，並結合中華大我公益慈善推動全民減碳愛護地球活動！針對擁有超過億萬輛機車的東南亞市場，能海公司亦同步規劃佈局，並將開放有前瞻理念的代理廠商一起攜手合作。

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