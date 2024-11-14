注意報價上漲概念股! 航運、重電、原物料

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國經濟軟著陸，而中國經濟則由低檔回升，那麼看來在2025年全球經濟的波動不會太大，甚至可以走出緩步向上的走勢，經濟趨勢向上有利於航運股長線走勢，經濟回溫表示未來貿易量逐步向上，長線來說，運價可望回穩，航運股2024年獲利大躍進，且高殖利率也具備股價吸引力，對於貨運三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)來說，2025年勞資談判仍對於運價帶來變數，紅海危機並不容易在短期內結束，而紅海危機影響全球運力大約在7.5%~10%左右，這就消化了2024-2025年過剩運力，那麼運價在經過拉回整理過後，隨亞洲農曆年旺季逐漸到來，運價開始又有回升的趨勢，以11/7WCI運價指數來說，週漲7%，每40英尺貨櫃來到3444美元，而亞洲區貨櫃指數漲幅更明顯，在過去兩週內上漲了15%，顯示亞洲地區的貨運量及價格開始走揚! 我認為中國從九月以來多項政策出台刺激經濟開始得到效果。

美國總統大選過後，影響全球金融市場的不確定因素消除，我認為許多優質股將走出自己的路，如果剛好是股價在低檔區並且搭上產業向上復甦，那麼大波段行情就相當可以期待! 然而川普勝選其實也表示未來四年外在環境變動將加劇! 貿易戰、關稅、科技站等又是我們得留意的事件，所以，高檔股難免遭遇比較劇烈的震盪洗盤，那麼在接下來的操作，注意高檔股不追高，但是如果是股價及產業都在低檔轉強的族群就可以注意，除了貨櫃航運以外，包含美國基礎建設概念的重電及原物料相關等題材都是可以留意的大方向!

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