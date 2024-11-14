擁四大領域的鴻海集團小尖兵；乙盛-KY

◎賴建承CSIA

美國大選結果已出爐，川普擊敗賀錦麗奪下大位，將於2025年1月20日正式宣誓就職，將進入川普2.0時代。而此次選舉中，電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克，對川普的公開支持和資金投入，預期馬斯克政策影響力增加，川普支持美國製造電動車的政策也將實現。使得特斯拉股價一週漲幅約30%，市值突破 1 兆美元。此外，川普的關稅政策，也將讓台廠緊盯加徵關稅、墨西哥製造等議題，目前台ODM廠在墨國的主力製造多集中在伺服器、高速運算及汽車電子相關產品，主要客戶包括四大CSP、戴爾、輝達及特斯拉等。台灣相關相關協力廠商則有ODM廠鴻海、英業達、廣達、緯創、緯穎、和碩、金寶；電源廠光寶科、台達電；特斯拉供應鏈的乙盛-KY等。

貿聯-KY創新高，乙盛-KY上演比價效應

特斯拉執行長馬斯克樂觀預估，2025年汽車銷售有機會成長20~30%，平價車型預計在明年上半年開始交車，至於Cybercab無人計程車則有望於2026年量產，相關台廠供應鏈也在樂觀預期下，股價紛紛走揚，貿聯-KY挟著業績優勢，股價創下歷史新高，研判將啟動相關供應鏈之比價效應。其中乙盛-KY(5243)目前全球化的布局相當完整，包括中國、墨西哥、越南等國，預期能以韌性供應鏈來彈性因應後續產地需求變化。乙盛-KY上半年EPS1.41元，前9月營收94.44億，年增率6.3%，估全年營收可突破120億，較去年呈現增長。屬於特斯拉概念的乙盛-KY，今年因車用成長溫和讓營收爆發力不強，不過在伺服器、低軌衛星等帶動，下半年營收已回到成長軌道，若2025年車用持穩向上，加上伺服器、低軌衛星、能源等三領域助攻，在四大領域加持下屆時營運爆發力將不可小覷。

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