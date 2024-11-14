受益進入旺季的AM會大漲

◎黃清照CSIA

台股從11/1的22231漲到11/8的23698，短短幾天而已就漲了約1467點，主要是受益美道瓊及納達大漲影響，當漲到23698傳出台積電的七奈米晶片全部禁止銷往大陸，市場估計此部分對台積電的影響佔營收5~8%，所以台積電帶頭下殺，可是技術面KD處高檔本來就應該要回檔，剛好借助這個利空順勢拉回來整理，到11/12收22981，但美道瓊、納達還是過關斬將的上漲，主要是受益川普的關稅利多政策，此利多對美是中期的利多，中長期課關稅必定會使美國的通膨再上升，所以課關稅是一體兩面的，但AI伺服器、車電、業績股(航空、貨櫃、散裝及如聯電、瑞儀、華碩、微星、嘉澤、材料、晶技、義隆電、聯陽、立隆、立敦…)仍然看好，尤其AI伺服器不會改變他的趨勢，仍然是走多，所以AI伺服器以本益比偏低的台光電、國巨、台燿、勤誠、神達、健鼎、光寶科、金像電、矽格、金居、台星科、閎康…為先布局標的，另廣達、緯創、鴻海、台達電、英業達、技嘉、奇鋐、雙鴻…等KD修正到50或到20~30切入更好，車電及電動車因為美國的特斯拉、通用及大陸的吉利、比亞迪、寧德時代都出現大漲行情，甚至出現狂飆的現象，所以車電尤其本益比超低的乙盛、胡連、興勤、立隆、佳邦、致茂、凡甲、定穎及AM三雄的耿鼎、東陽、堤維西，這些有拉回就切入，如堤維西今年EPS 6股價61.7，東陽7股價106.5，胡連12.2，興勤11.5股價分別低到178、164，連定穎EPS 4.2股價都只有65.4，這些有適當拉回都可分批布局。

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