強迫取分！複製強勢股突破模式短打
強迫取分！複製強勢股突破模式短打
◎張文赫 CSIA
在結束美國總統大選，確認由川普再次回鍋當選之後，全球股市都漲聲響起，道瓊工業指數還一日大漲超過1500點，等到不確定性排除之後，美股四大指數之中除費半指數外，其他均再創歷史新高，也均收復所有均線。不過嚴格來說，台股這波算是領先全球，因為在美股還沒收復5日線、月線等所有均線之前，台股早在11/4就率先收復站回5日線了。
不過可不是所有個股都是能像大盤或是美股一樣，站回所有均線之上做出強勢表態。還記得上周我們挑選的鴻準(2354)一周漲幅就逼近20%，就符合突破了近五個月的區間整理高點，在技術型態已經先行表態突圍；這類的個股進可攻、退可守，既可以隔日沖做短線價差、也可以做波段的價差空間，近期符合這樣剛高檔整理突破型態的個股還有：神達(3706)、順達(3211)、友訊(2332)等，包括之前的力旺(3529)也是如此。
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