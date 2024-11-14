美超微陷入財報風雲、舊AI供應鏈迎新轉機

◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著美國聯準會一如各界預期宣布降息1碼，美股延續選後漲勢，標普500、那斯達克指數改寫新高，且輝達率領科技巨頭大漲，台積電ADR更飆升4.12%。市場目前將焦點轉回營收與營運展望等基本面，尤其在輝達GB200年底首批出貨，明年上半年放量，這塊業績是最為明朗的，吸引資金流入，也會是年底多頭主流部隊，儘管各界仍在觀察川普對台積電的態度，但預估仍會像第一任時，防堵中國高端科技超越美國，AI目前是美國極力扶植的，台灣又是重要供應鏈，應該會持續成為美國不可或缺的盟友。

神達(3706)受惠伺服器及車用電子業務對營運的加持，神達10月營收71.48億，月增35.76%，年增149.74%，創單月歷史新高；累計今年前十月營收450.6億，年增47.51%，法人預估第4季營收有機會挑戰單季歷史新高，11/11也漲停創天價59.4元，全年營收將優於去年，也有望挑戰歷史新高，業績呈現季季高態勢。

美商甲骨文(Oracle)雲端業務爆發，甲骨文前次季報，營收133億美元，成長7%，淨利40億元，年增率18%，每股盈餘1.39美元，營收獲利均優於預期，其中最大部門「雲端服務與授權支援」上季營收年增10%至105.2億美元，雲端基礎設施營收暴增45%至22億美元，作為神達大客戶甲骨文持續增加資本支出，神達營收自然水漲船高。

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