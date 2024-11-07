航運揚帆! 虎航(6757)飛天

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國經濟軟著陸，而中國經濟則由低檔回升，那麼看來在2025年全球經濟的波動不會太大，甚至可以走出緩步向上的走勢，美國總統大選過後，影響全球金融市場的不確定因素消除，我認為許多優質股將走出自己的路，如果剛好搭上產業向上復甦，那麼大波段行情就相當可以期待! 以台股來說，航運股低檔轉強，長榮(2603)今年EPS可達50元以上，那麼如果接下來報價轉強向上，明年獲利成長就更為可觀，另外就配息的角度來看，也會是台灣掛牌的多檔高股息ETF持續建立部位的方向，另外包含陽明(2609)及萬海(2615)則同步受惠，重點是股價位置仍在長線低基期，都是可以拉回注意波段操作的選項，另外，台灣航空股也不寂寞，長榮航(2618)、華航(2610)均打出底部向上，星宇航空(2646)掛牌即吸引人氣，但是最值得期待的一檔航空股，我認為是台灣虎航-創(6757)!

台灣虎航-創(6757)為台灣唯一一家低成本航空公司，且股本僅44.9億，為華航、長榮航的十分之一左右，股價爆發力更強，基本面也相當優異，國人日本旅遊夯，台灣虎航-創大受其利，今年前三季就獲利5.52元，那麼今年估計6.5元左右，而明年則達8.5~9元左右，成長力道驚人，然股價技術面來看則是剛剛打出底型態完成，如果以明年的獲利成長為重點觀察，那麼這個位置的股價就顯得相當甜蜜，持續注意!

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