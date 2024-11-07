具三引擎的AI伺服器股：技嘉

◎賴建承CSIA

輝達GB200已陸續出貨，且隨著台積電產能的提升，相關AI伺服器出貨將大舉提升，對於生產供應鏈的業績將是一大利多，此外，美超微陷入財報危機，近期股價呈現雪崩式的下跌，進而形成轉單台廠之效應，也推升了相關組裝廠之股價走揚。筆者於本刊早已說明AI伺服器組裝股將啟動，並且點名緯創(3231)，而其股價也來到120元之波段高，加上廣達與鴻海的強勢，研判AI伺服器相關股將上演比價效應，尤其是生產板卡的技嘉(2376)可多加留意。

技嘉AI比重攻6成，EPS上看20元

受惠電競產品、消費性板卡出貨提升及AI伺服器出貨動能續強，技嘉(2376)在三種主力產品加持下，上半年EPS 7.84元，9月營收267.36億，年增率64.31%，累計前9月營收1995.2億，年增率118.37%，呈現倍數成長。在AI伺服器方面，出貨主力輝達Hopper平台系列產品動能續旺，日前更展示最新AI伺服器產品，包括全系列的液冷與氣冷解決方案，為明年的AI伺服器商機奠基。技嘉主要出貨輝達H100/H200機種，下半年B系列的機種也開始量產，GB200水冷機種將在2025年加入出貨行列。由於在AI伺服器大放異彩，目前伺服器佔比衝破5成，隨著AI伺服器新品陸續出貨，2025年伺服器佔比將達6成。此外，2025年初還有輝達新世代的電競顯卡RTX 50系列將問世，可望帶來更驚人之業績成長。

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