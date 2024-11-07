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川普上台有錢人更有錢！全球10大富豪身家暴漲 逾6百億美元創紀錄

會飆的最低價且最低估的矽光子

聯合新聞網／ 萬寶週刊

會飆的最低價且最低估的矽光子

◎黃清照CSIA

台股、道瓊、納達我告知已經出現熊背離一定會修正，果然台股從10/18的23713急跌到11/1的22231碰到季線及半年線才止跌，也大跌1482點，當中道瓊也從43325高點跌到41704共跌1621點。台股跌到22231到11/5強力彈升到23108，不畏市場擔心的川普若當選總統(本期出刊之後可確認誰當選)，股價可能先跌在漲，因其對台積電有負面效應及課關稅對台灣傳統產業股負面效應比較大，但台股不畏利空逆勢上漲，這似乎在反映賀錦麗當選總統的正常走勢(賀錦麗當選的機會小於川普當選的機會)，然不管怎麼樣，我認為有三個族群會走自己的上漲道路(A)AI伺服器：因AI伺服器是出貨給AMD、輝達…屬於中間製品並不是最終產品，所以課稅會反映到廠商去，且AI伺服器的業績不隨誰當選而改變，所以特別注意AI伺服器如廣達、鴻海、緯創、技嘉、奇鋐、雙鴻、台燿、台光電、國巨、貿聯、勤誠、達電、光寶科、健鼎、金像電、矽格、金居、台星科…。(B)大陸股市相關股票：此次大陸將推出財政政策，對改善地方的債務有非常大的幫助，且對房地產推出實質利多，並對股市積極作多，期望以消費帶動經濟成長，我認為這個效果會顯現出來，所以滬深2X、上證2X又要展開一波行情，尤其對低價的消費股如淘帝、金麗KY、大洋KY、南僑、百合KY、百合、羅麗芬、麗峰KY…看好。(C)車電本益比超低業績非常好的東陽、堤維西、耿鼎、定穎、凡甲、帝寶、劍麟、乙盛、胡連、興勤、佳邦、立隆…等都看好。

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會飆的最低價且最低估的矽光子

台股、道瓊、納達我告知已經出現熊背離一定會修正，果然台股從10/18的23713急跌到11/1的22231碰到季線及半年線才止跌，也大跌1482點，當中道瓊也從43325高點跌到41704共跌1621點。

美超微跌倒 鴻海集團吃飽

台股近期走勢跟台積電完全就是雙胞胎，台積電跌落月線、大盤就跟著跌落月線，就當全市場都把目光聚焦在台積電供應鏈與相關設備股的時候，鴻海集團反倒這時候有所表態了，重新站回200元大關！

美國選前最後震盪 台股黑暗期！

11月一向是美國總統大選的投票日期，這次投票日是11/5(週二)，當日開票進行時間還在台灣股市的交易時間；由於近期川普的當選機率大增，但別忘了他對台積電很有意見、川普也頻頻發表台灣偷走美國晶片生意(似乎完全不把專利當一回事)，還記得川普上次2016/11/9當選一樣，當日超過波動3%，但可別忘記，當時台股位階大概是在9000點附近，現階段台股可是在23000點附近，同樣當日振幅波動3%，影響指數空間可是690點。

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