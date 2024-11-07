會飆的最低價且最低估的矽光子

◎黃清照CSIA

台股、道瓊、納達我告知已經出現熊背離一定會修正，果然台股從10/18的23713急跌到11/1的22231碰到季線及半年線才止跌，也大跌1482點，當中道瓊也從43325高點跌到41704共跌1621點。台股跌到22231到11/5強力彈升到23108，不畏市場擔心的川普若當選總統(本期出刊之後可確認誰當選)，股價可能先跌在漲，因其對台積電有負面效應及課關稅對台灣傳統產業股負面效應比較大，但台股不畏利空逆勢上漲，這似乎在反映賀錦麗當選總統的正常走勢(賀錦麗當選的機會小於川普當選的機會)，然不管怎麼樣，我認為有三個族群會走自己的上漲道路(A)AI伺服器：因AI伺服器是出貨給AMD、輝達…屬於中間製品並不是最終產品，所以課稅會反映到廠商去，且AI伺服器的業績不隨誰當選而改變，所以特別注意AI伺服器如廣達、鴻海、緯創、技嘉、奇鋐、雙鴻、台燿、台光電、國巨、貿聯、勤誠、達電、光寶科、健鼎、金像電、矽格、金居、台星科…。(B)大陸股市相關股票：此次大陸將推出財政政策，對改善地方的債務有非常大的幫助，且對房地產推出實質利多，並對股市積極作多，期望以消費帶動經濟成長，我認為這個效果會顯現出來，所以滬深2X、上證2X又要展開一波行情，尤其對低價的消費股如淘帝、金麗KY、大洋KY、南僑、百合KY、百合、羅麗芬、麗峰KY…看好。(C)車電本益比超低業績非常好的東陽、堤維西、耿鼎、定穎、凡甲、帝寶、劍麟、乙盛、胡連、興勤、佳邦、立隆…等都看好。

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