快訊

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

川普上台有錢人更有錢！全球10大富豪身家暴漲 逾6百億美元創紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

美超微跌倒 鴻海集團吃飽

聯合新聞網／ 萬寶週刊

美超微跌倒 鴻海集團吃飽

◎張文赫 CSIA

台股近期走勢跟台積電完全就是雙胞胎，台積電跌落月線、大盤就跟著跌落月線，就當全市場都把目光聚焦在台積電供應鏈與相關設備股的時候，鴻海集團反倒這時候有所表態了，重新站回200元大關！

美股近期也進入超級財報周，而美超微爆發財務造假危機，如果處理不好很有可能被美國證監會處以下市處分，但無論會不會下市，這次的事件都已經對公司形象造成了相當大的傷害；過去美超微就是靠著跟輝達的良好關係，能夠取得別人拿不到的AI晶片而領先出貨，讓它股價在今年狂飆猛漲。

但是在經過這一次財報危機之後，輝達還會跟美超微保持密切的關係嗎？我認為相當的困難，所以過去美超微拿到的訂單就可能被其他重要的供應鏈分食，當然候選人很多，有人說是美國的Dell、台灣的廣達與鴻海都有機會，但是我認為其中最有可能受惠最大的會在鴻準(2354)身上。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1619期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

台積電翻紅領漲 台股開低走高站上23400點

川普2.0時代…推演台積電四情境 被加稅機率高

國發會：川普「保護費說」是選舉語言

張忠謀自傳曝祕辛 曾邀黃仁勳掌台積電

相關新聞

AI晶片GB200搶翻天、鴻海伺服器迎大單

受颱風影響，台股上週休市一天，美股因一些大型科技股財報不佳情況之下，資金先行離場，今年以來漲比較多的AI族群就成為市場資金拋售主要標的，加上美超微會計師辭任，周五引發AI股成為重災區，不過台積電開盤雖失守千元跌至996元，但隨後重新站回1010元，展望明年CSP廠資本支出持續增加，輝達AI晶片供不應求，Q4核心選股仍環繞著AI不變。

航運揚帆！虎航(6757)飛天

美國經濟軟著陸，而中國經濟則由低檔回升，那麼看來在2025年全球經濟的波動不會太大，甚至可以走出緩步向上的走勢，美國總統大選過後，影響全球金融市場的不確定因素消除，我認為許多優質股將走出自己的路，如果剛好搭上產業向上復甦.....

具三引擎的AI伺服器股：技嘉

輝達GB200已陸續出貨，且隨著台積電產能的提升，相關AI伺服器出貨將大舉提升，對於生產供應鏈的業績將是一大利多，此外，美超微陷入財報危機，近期股價呈現雪崩式的下跌，進而形成轉單台廠之效應，也推升了相關組裝廠之股價走揚。

會飆的最低價且最低估的矽光子

台股、道瓊、納達我告知已經出現熊背離一定會修正，果然台股從10/18的23713急跌到11/1的22231碰到季線及半年線才止跌，也大跌1482點，當中道瓊也從43325高點跌到41704共跌1621點。

美超微跌倒 鴻海集團吃飽

台股近期走勢跟台積電完全就是雙胞胎，台積電跌落月線、大盤就跟著跌落月線，就當全市場都把目光聚焦在台積電供應鏈與相關設備股的時候，鴻海集團反倒這時候有所表態了，重新站回200元大關！

美國選前最後震盪 台股黑暗期！

11月一向是美國總統大選的投票日期，這次投票日是11/5(週二)，當日開票進行時間還在台灣股市的交易時間；由於近期川普的當選機率大增，但別忘了他對台積電很有意見、川普也頻頻發表台灣偷走美國晶片生意(似乎完全不把專利當一回事)，還記得川普上次2016/11/9當選一樣，當日超過波動3%，但可別忘記，當時台股位階大概是在9000點附近，現階段台股可是在23000點附近，同樣當日振幅波動3%，影響指數空間可是690點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。