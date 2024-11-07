美超微跌倒 鴻海集團吃飽

◎張文赫 CSIA

台股近期走勢跟台積電完全就是雙胞胎，台積電跌落月線、大盤就跟著跌落月線，就當全市場都把目光聚焦在台積電供應鏈與相關設備股的時候，鴻海集團反倒這時候有所表態了，重新站回200元大關！

美股近期也進入超級財報周，而美超微爆發財務造假危機，如果處理不好很有可能被美國證監會處以下市處分，但無論會不會下市，這次的事件都已經對公司形象造成了相當大的傷害；過去美超微就是靠著跟輝達的良好關係，能夠取得別人拿不到的AI晶片而領先出貨，讓它股價在今年狂飆猛漲。

但是在經過這一次財報危機之後，輝達還會跟美超微保持密切的關係嗎？我認為相當的困難，所以過去美超微拿到的訂單就可能被其他重要的供應鏈分食，當然候選人很多，有人說是美國的Dell、台灣的廣達與鴻海都有機會，但是我認為其中最有可能受惠最大的會在鴻準(2354)身上。

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