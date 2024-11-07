AI晶片GB200搶翻天、鴻海伺服器迎大單

◎王榮旭 CSIA/CFTA

受颱風影響，台股上週休市一天，美股因一些大型科技股財報不佳情況之下，資金先行離場，今年以來漲比較多的AI族群就成為市場資金拋售主要標的，加上美超微會計師辭任，周五引發AI股成為重災區，不過台積電開盤雖失守千元跌至996元，但隨後重新站回1010元，展望明年CSP廠資本支出持續增加，輝達AI晶片供不應求，Q4核心選股仍環繞著AI不變。

自從鴻海(2317)今年搶下首批搭載輝達最新Blackwell架構GPU的GB200伺服器供應權，透過集團內部垂直整合取得綜效，營運前景樂觀，獲得買盤追捧，今年以來已大漲103%。雲端與消費性電子營收Q4將持續季增，主要受惠AI伺服器與 iPhone 16 放量。雖然iPhone需求遜於預期，但AI伺服器的營收將能補上iPhone缺口。

目前法人預期鴻海明年在GB200約有1.5萬櫃的出貨量，加上公司是GB200設計的compute board、switch board、HGX設計的模組與基板主要供應商，而鴻海GB200伺服器訂單以NVL72為主，平均單價(ASP)約300萬美元(約新台幣9600萬)，較NVL36機櫃平均售價180萬美元高逾66%，對鴻海營收、獲利都有顯著助力，預期整體GB200伺服器將貢獻明年營收約1.5兆元。

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