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瞄準2025年潛力股！AI還是主角

聯合新聞網／ 萬寶週刊

瞄準2025年潛力股! AI還是主角

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美國總統大選前的股市進入高檔震盪行情，不過待選後不確定因素消除，市場將恢復冷靜，因此我認為，美國總統大選無論最後結果為何? 對於股市都將不再是明顯的利空，著眼第四季到明年上半年，輝達GB200出貨的基本面成長力道將轉強，以受惠族群來看，仍是以AI伺服器、半導體設備及矽光子等三大族群為主軸。

以AI伺服器行情來說，GB200伺服器組裝將由鴻海(2317)及廣達(2382)取得多數訂單，以鴻海來說，八月起明顯築底完成，近期股價走出一波向上情，短線來到前高附近震盪拉回，接下來若回到月季線附近的支撐位置，則又是長線波段買點不錯的位置! 而廣達(2382)同樣來到前波高點附近震盪回檔，那麼未來若拉回到前波底部區頸線位置時，也是不錯的波段進場位置，另外，波段上漲行情更具有潛力的個股，可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈，以廣達供應鏈來說，晟銘電(3013)提供AI伺服器機殼及GB200水冷機櫃代工及組裝，外資及投信持續進場，未來若拉回月線附近則是不錯的多頭參考位置，而鴻海囊括更多的GB200訂單，旗下則可以注意集團小金雞，預估未來波段行情也是非常可以注意。

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瞄準2025年潛力股！AI還是主角

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