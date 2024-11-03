台積電的【新、小、奇】受惠股：漢科

◎賴建承CSIA

美國總統大選即將到來，選戰之激烈也開始由美國往外擴散，台灣也是常被提及的重點，然而川普聲勢愈來愈大，勝選機率大增，更普抨擊《晶片法案》，表示台灣該付保護費，而不是補貼建廠，同時強調台灣偷走美國的晶片生意，或許這僅是選舉語言，但這對爆肝熬夜的台灣工程師所帶來的成果相當不公平，應該說是美國人不努力，尚失了優勢吧!就在此時，許多人也開始擔憂倘若川普當選，台積電未來將會面臨哪些困境呢？筆者認為或許對股價波動有影響，但台積電掌握的優勢仍難以撼動，且持續往先進製程與封裝邁進，相關的周邊受惠股仍可吃香喝辣！

台積電持續擴廠，亞翔、漢科受惠

台積電積極布局先進製程與先進封裝的趨勢對於設備、檢測、材料、特用化學、FOPLP、CoWoS、矽光子&CPO等協力廠商將受惠。附表中台積電的【新、小、奇】受惠股包括，無塵室工程的漢科(3402)、亞翔(6139)、信紘科(6667)；自動化設備的迅得(6438)；2奈米設備清潔的世禾(3551)；半導體檢測的宜特(3289)、閎康(3587)、汎銓(6830)；FOPLP的晶彩科(3535)、友威科(3580)、鑫科(3663)；矽光子&CPO的上詮(3363)、聯鈞(3450)、光聖(6442)等將是多頭輪漲焦點。

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