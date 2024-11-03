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誰是月KD交叉向上會大漲的的AI股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

誰是月KD交叉向上會大漲的的AI股

◎黃清照CSIA

10/22台股收23533，當時日KD出現熊背離、週KD處高檔，且道瓊週KD也高檔，納達一樣日KD背離週KD高檔，我判斷會出現一波修正行情，果然台股到10/29低點殺到22711收22926，到瓊從42924殺到42051低點，那達因有7大權值股撐盤，如輝達、博通、META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果及特斯拉、超微做輪漲，使那達維持箱型震盪，台股殺到22711主因是投資人擔心川普當選美總統，會對全球課關稅，縱然對全球課關稅，對台股影響在傳產及太陽能，電子股影響極少，因電子業有全球免稅協定，真正有影響的在台積電，因過去拜登政府曾說美國廠的獲利要拿出來跟美國分享，且商業機密都要拿出來繳給美國政府，且川普若當選以過去撕毀前協定紀錄來看，拜登答應給台積電的資金補助是否會取消或減少都是問題，各位若怕避開傳產股(但不是所有傳產股) 、太陽能及台積電暫時觀望，其他的電子股幾乎都不受影響，尤其低本益比AI更是投資人逢低布局的首選。車電及汽電零的在電動車的特斯拉、比亞迪、寧德時代及吉利、通用汽車走多的有利態勢下，AM三雄的東陽、耿鼎、堤維西及定穎、乙盛、凡甲、帝寶、興勤、胡連、同致、華孚…因本益比超低，這個區塊及AI伺服器為優先布局的首選。我估計跌到22800~22550這兩個區塊可優先介入。

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美國選前最後震盪 台股黑暗期！

11月一向是美國總統大選的投票日期，這次投票日是11/5(週二)，當日開票進行時間還在台灣股市的交易時間；由於近期川普的當選機率大增，但別忘了他對台積電很有意見、川普也頻頻發表台灣偷走美國晶片生意(似乎完全不把專利當一回事)，還記得川普上次2016/11/9當選一樣，當日超過波動3%，但可別忘記，當時台股位階大概是在9000點附近，現階段台股可是在23000點附近，同樣當日振幅波動3%，影響指數空間可是690點。

低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

近期國際股市不平穩，台積電不利傳聞也甚囂塵上，AI股受川普「保護費論」影響全面走弱，光通訊類股成為重災區，加上美債殖利率，以及美元走高，短期恐會造成美股承壓，此外而美國大選和超級財報周在即，資金搖擺不定，更使得市場觀望氣氛濃厚，不過在大盤修正時，往往是逢低布局績優股的好時機，長線選股依然以AI為重點。

瞄準2025年潛力股！AI還是主角

美國總統大選前的股市進入高檔震盪行情，不過待選後不確定因素消除，市場將恢復冷靜，因此我認為，美國總統大選無論最後結果為何? 對於股市都將不再是明顯的利空，著眼第四季到明年上半年，輝達GB200出貨的基本面成長力道將轉強，以受惠族群來看，仍是以AI伺服器、半導體設備及矽光子等三大族群為主軸。

誰是月KD交叉向上會大漲的的AI股

10/22台股收23533，當時日KD出現熊背離、週KD處高檔，且道瓊週KD也高檔，納達一樣日KD背離週KD高檔，我判斷會出現一波修正行情，果然台股到10/29低點殺到22711收22926，到瓊從42924殺到42051低點，那達因有7大權值股撐盤.....

台積電的【新、小、奇】受惠股：漢科

美國總統大選即將到來，選戰之激烈也開始由美國往外擴散，台灣也是常被提及的重點，然而川普聲勢愈來愈大，勝選機率大增，更普抨擊《晶片法案》，表示台灣該付保護費，而不是補貼建廠，同時強調台灣偷走美國的晶片生意，或許這僅是選舉語言.....

GB200將出貨 晟銘電受惠

台積電(2330)法說亮麗，AI是玩真的，這是台積電告訴我們的現況，與輝達黃仁勳告訴市場的不謀而合，這就給了市場非常明確的投資方向，2025年還是要看AI，而這一波GB200於年底開始出貨，明年第一季放量，相關個股預估接下來的營收獲利表現有機會逐月成長，包含AI伺服器、半導體設備、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。

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