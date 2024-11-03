誰是月KD交叉向上會大漲的的AI股

◎黃清照CSIA

10/22台股收23533，當時日KD出現熊背離、週KD處高檔，且道瓊週KD也高檔，納達一樣日KD背離週KD高檔，我判斷會出現一波修正行情，果然台股到10/29低點殺到22711收22926，到瓊從42924殺到42051低點，那達因有7大權值股撐盤，如輝達、博通、META、微軟、谷歌、亞馬遜、蘋果及特斯拉、超微做輪漲，使那達維持箱型震盪，台股殺到22711主因是投資人擔心川普當選美總統，會對全球課關稅，縱然對全球課關稅，對台股影響在傳產及太陽能，電子股影響極少，因電子業有全球免稅協定，真正有影響的在台積電，因過去拜登政府曾說美國廠的獲利要拿出來跟美國分享，且商業機密都要拿出來繳給美國政府，且川普若當選以過去撕毀前協定紀錄來看，拜登答應給台積電的資金補助是否會取消或減少都是問題，各位若怕避開傳產股(但不是所有傳產股) 、太陽能及台積電暫時觀望，其他的電子股幾乎都不受影響，尤其低本益比AI更是投資人逢低布局的首選。車電及汽電零的在電動車的特斯拉、比亞迪、寧德時代及吉利、通用汽車走多的有利態勢下，AM三雄的東陽、耿鼎、堤維西及定穎、乙盛、凡甲、帝寶、興勤、胡連、同致、華孚…因本益比超低，這個區塊及AI伺服器為優先布局的首選。我估計跌到22800~22550這兩個區塊可優先介入。

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