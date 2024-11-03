美國選前最後震盪，台股黑暗期！

◎張文赫 CSIA

11月一向是美國總統大選的投票日期，這次投票日是11/5(週二)，當日開票進行時間還在台灣股市的交易時間；由於近期川普的當選機率大增，但別忘了他對台積電很有意見、川普也頻頻發表台灣偷走美國晶片生意(似乎完全不把專利當一回事)，還記得川普上次2016/11/9當選一樣，當日超過波動3%，但可別忘記，當時台股位階大概是在9000點附近，現階段台股可是在23000點附近，同樣當日振幅波動3%，影響指數空間可是690點。

為何台股目前進入黑暗期呢？因為台股現階段在過去三個月來，幾乎是90%的連動都跟台積電的走勢相似程度非常的高，而目前台積電自從第三季法說會10/18創高見到1100之後，就一路下滑，當台積電回測5日線、台股也回測5日線，台積電回測月線、大盤也會回測月線！

原本9月份以來的強勢股如映泰(2399)、聯亞(3081)在10/28都殺長黑K收跌停、並跌破月線，其實跌落月線的還不只這二檔，例如散熱的雙鴻(3324)在上週10/24就先跌破月線了，隨著原本的強勢股紛紛跌落月線，這波短線上的操作主流可能要以汰弱留強的原則來做出調整。

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