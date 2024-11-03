低基期的ODM代工廠蓄勢待發─緯創

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近期國際股市不平穩，台積電不利傳聞也甚囂塵上，AI股受川普「保護費論」影響全面走弱，光通訊類股成為重災區，加上美債殖利率，以及美元走高，短期恐會造成美股承壓，此外而美國大選和超級財報周在即，資金搖擺不定，更使得市場觀望氣氛濃厚，不過在大盤修正時，往往是逢低布局績優股的好時機，長線選股依然以AI為重點。

緯創(3231)是全球前五大資訊及通訊產品ODM廠之一，也是NB品牌大廠DELL的供應鏈，去年率先成為輝達A100、H100 GPU伺服器基板獨家供應商，並同步接獲三大CSP雲端服務供應商伺服器訂單，只是來到GB200世代，由於同業拿走大部分訂單量，股價長期在90~100元之間來回整理，不過Q4開始有了轉機。

首先緯創將中國昆山手機廠房與業務賣給立訊，去年10月將旗下印度廠以新台幣38.9億出售印度子公司100%股權予塔塔集團，正式結束iPhone低毛利代工，擺脫手機虧損，全力衝刺高毛利AI伺服器代工，包括GB200運算板Q4開始出貨，以及新竹AI智慧園區從今年底至明年初投入生產，AI伺服器營收逐季成長雙位數百分比，毛利逐季攀升。

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