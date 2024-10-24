統一繼入主Yahoo電商&博客來 再參股網家30％強化網購最後一步

撰文/陳澤樂

電商集團網路家庭(8044)10月23日公告擬發行之私募普通股 61,694,120 股，引進統一企業(1216)將持有PChome全數已發行股份之30％的單一法人大股東。

積極朝全通路生活品牌發展的統一集團，在董事長羅智先帶領下，日前才吃下Yahoo台灣電商事業，在台灣市場投下震撼彈，如今再宣布，將參與認購網路家庭（簡稱PChome）擬發行之私募普通股，交易完成後，統一將持有PChome全數已發行股份之30%。

統一表示，後續待PChome 股東會決議通過、並經董事會定價後，統一將依董事會授權內容參與認購，未來除了持有PChome三成股權，也將取得2席董事席次。據了解，網家預計於今年12月19日召開股東臨時會。

事實上，統一董事長羅智先曾坦言，有關數位世界的思維，統一集團並不熟悉，「我們每個單位都有在做（電商），但就是沒有綁在一起、沒有市場能見度，想要做進一步的串聯需要花很多時間，因此需要有更好的夥伴加入。」

今年統一集團已砸1億美元，取得Yahoo台灣電子商務業務8成股權，如今又宣布投資PChome，將可有效抗衡外來電商的競爭。統一集團主管透露：「統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。」

羅智先的目標是要替消費者打造「最後一哩路到最後一步路」，雖網家虧損多年，未來將更有效率積極整合統一集團相關資源注入電商系統。

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