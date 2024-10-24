GB200將出貨，晟銘電受惠

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台積電(2330)法說亮麗，AI是玩真的，這是台積電告訴我們的現況，與輝達黃仁勳告訴市場的不謀而合，這就給了市場非常明確的投資方向，2025年還是要看AI，而這一波GB200於年底開始出貨，明年第一季放量，相關個股預估接下來的營收獲利表現有機會逐月成長，包含AI伺服器、半導體設備、矽光子等三大族群都是非常要注意的方向。

預估GB200伺服器組裝將由鴻海(2317)及廣達(2382)取得大部分訂單，以鴻海來說，八月起明顯築底完成，近期股價突破190-200附近的頸線區間後就走出強勢向上局面，頗有挑戰前高的機會! 而廣達(2382)在外資及投信持續加碼進場之下，股價延續短期均線向上，也走出波段行情，而波段上漲行情更具有潛力的個股，可以留意鴻海及廣達旗下的子公司或相關供應鏈，以廣達供應鏈來說，晟銘電(3013)提供AI伺服器機殼及GB200水冷機櫃代工及組裝，近期股價大漲，外資及投信同樣積極進場，而鴻海旗下則可以注意集團小金雞，預估未來波段行情也是非常可以注意。

先進封裝及矽光子為長波段相當看好的重點族群，台積電CoWoS封裝今明年預估產能由3.4萬片/月到明年約8.5萬片/月，成長率超過150%~200%左右，所以台積電相關的半導體設備股我認為還是長期偏多的走勢，辛耘(3583)股價走出大多頭行情，另外，京元電(2449)雖不是台積電供應鏈，但也是CoWoS封裝概念股，未來同樣受到需求明顯而向上，股價技術面剛剛築底完畢，預估仍具備波段向上行情。

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