千張大戶連4週增的台積電受惠股：亞翔

◎賴建承CSIA

台積電於10/17公布了Q3財報與未來展望，其中Q3毛利率衝至57.8%、營益率來到47.5%，遠遠超過財測數據，先進製程營收占比達69%，單季EPS12.54元，年增率54%，累計前3季EPS30.8元，表現超乎預期。展望第四季，營收季增13%、年增35%，毛利率介於57~59%，今年資本支出維持300~320億美元。董事長魏哲家表示，AI需求剛開始，除了看好台積電業績外，AI供應鏈將重啟攻勢，畢竟輝達股價都已率先創下分拆後歷史新高價。此外，台積電的好也會帶動周邊效益，而且日本熊本一、二廠；美國與德國廠，加上台灣二奈米與埃奈米的建置，相關協力廠商將不如小覷，設備股及材料股仍將是2025年的焦點之一。

亞翔上半年獲利年增155%

今年全球半導體產業僅溫和成長，但多數國際大廠並未放下擴建廠腳步，也推升半導體廠務系統廠今年上半年營運表現佳，未來在AI需求推升下，半導體產業明年的產能擴產潮將持續，集邦科技也表示2025年晶圓代工成長2成，台積電仍是一枝獨秀，廠務系統廠包括漢唐(2404)、亞翔(6139)、洋基工程(6691)及帆宣(6196)等在手訂單仍維持熱絡。其中亞翔上半年稅後純益20.04億，年增155%，EPS8.72元，毛利率10.26%、營益率7.94%，分別創下近14年、近16年同期高，今年預估EPS有上看15元之實力。

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