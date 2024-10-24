誰是會大漲的AI伺服器

◎黃清照 CSIA

到10/22台股收23535，10/18高點漲到23713，當漲到此是台積電公布財報、財測及明年展望非常好所出現的高點。但台積電漲到此為何漲不動？主因台積電從830元，低檔買進的人都在等高檔外資追高時要調節，且KD指標出現熊背離。且台股漲到此，大盤KD指標也出現熊背離會出現一波修正，且道瓊KD也處高檔，那達KD出現熊背離，國際股市含道瓊、那達、日本、台股…應有一波回檔，但投資人不用怕，選股不選市，因台股有非常多低估且KD低檔交叉往上，如台光電、台燿、金像電、健鼎、光寶科、金居、國巨、貿聯、閎康、建準、青雲、承啟、矽格、台星科…及車電的提維西、東陽、耿鼎、定穎、帝寶、劍麟、興勤、胡連…及消費股的百和、百和-KY、淘帝-KY、及瑞儀、景碩、欣興、聯電、長榮、陽明、正德、晶技、瑞昱、聯詠、義隆、欣銓、華泰…逢低可佈局。

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