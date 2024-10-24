兩檔pcb展覽受惠設備股

◎張文赫 CSIA

十月23日有許多展覽同時開幕，其中可以特別注意的除了光電展之外，還有就是pcb大展，今年展覽規模再創歷史新高，展出面積較去年成長30%、展出攤位超過1600個，吸引來自全球610家頂尖企業參與，這次展覽以「Innovative AI in PCB」為主題，內容涵蓋AI、5G、高速運算、載板技術、伺服器、基地台、淨零碳排放及電動車等關鍵技術領域，反映電子產業的最新技術趨勢及市場脈動。

PCB設備轉型半導體設備成飆股

PCB是一個非常成熟的產業，成長性相當有限，但是在台積電供應練本土化的趨勢下，許多PCB設備廠升級轉型成為半導體設備，也造就許多的飆股。

大量(3167)是CNC設備製造商，主要應用於PCB 後段製程之裁切成型、PCB 前段之鑽孔製程、手機/平板電腦/數位相機等觸控保護面板(壓克力或玻璃材質)之銑削及研磨機台、半導體檢測機台、小型物件的雕銑與切削加工機台，2017年成立半導體事業部，先後取得台灣與中國半導體大廠的合格供應商認證，順利切入半導體產業。

公司法說會提及下半年高階PCB以及半導體的機台出貨量會比較多，這時候我們就可以來對照存貨的部分。目前在手訂單約17億，其中半導體的占比約10%左右。

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