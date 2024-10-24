從傳統機殼代工轉型為伺服器整機組裝：晟銘電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台積電10/17法說，Q3營收7596.9億，季增12.9%、年增36%，毛利率57.8%創7季以來新高，Q3 EPS 12.54元，創單季獲利新高，先進製程的營收佔比已達69%，其中3奈米製程佔比20%、5奈米製程佔比32%、7奈米佔比17%，CoWoS產能即使翻倍仍不夠滿足客戶的需求，累計今年前三季EPS 30.8元。

董事長魏哲家說AI is Real，也讓上週五台股表現，都集中AI權值股，鴻海盤中211元，聯發科飆到1325元，廣達站上316元，緯創英業達也漲超過1%，只是台積電法說大好，資金一度集中在台積電，導致其他個股，反而受到資金排擠影響，櫃買指數甚至呈現翻黑，整個產業僅AI一枝獨秀，但其他產業就是喝西北風。

晟銘電子(3013)過去為台灣電腦機殼OEM/ODM製造商。今年已從傳統的機殼代工廠轉型為伺服器整機組裝廠，並且專注於高U數伺服器機殼的生產。主要供應給台灣和中國的大型系統整合廠，近日因應泰國擴廠計畫，發行5億可轉債籌資，並與ODM廠廣達(2382)切入GB200供應鏈，拿下Side Car組裝、L6~L10系統組裝訂單及GB200機殼代工訂單，泰國廠預計明年投產，廠區約 6.9 萬平方米，正式投產後產能可提升 3 成。

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