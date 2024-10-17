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晟德新兵ANYA奧孟亞10/25興櫃掛牌 外籍CEO領軍打世界盃

聯合新聞網／ 萬寶週刊

晟德新兵ANYA奧孟亞10/25興櫃掛牌 外籍CEO領軍打世界盃

撰文/陳澤樂

隨著現代生活方式的改變和肥胖問題日益加劇，全球減肥議題已成為一個巨大的市場，全球肥胖人口超過4分之1且持續增長中，不僅引發了各國政府的關注，也促使製藥公司和醫療機構不斷投入新技術與解決方案。上世紀90年代，洛克斐勒大學生物化學家莫索夫（Svetlana Mojsov）、哈佛大學醫學院內分泌學家哈本納（Joel Habener），以及丹麥藥廠諾和諾德研究與初期開發部門首席顧問努森（Lotte Bjerre Knudsen）3人，開發出能模擬人體激素胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）的新藥，能降低血糖抑制食慾，成為劃時代減肥藥，不僅有望為肥胖及糖尿病治療開啟新頁，諾貝爾得獎更是呼聲高。

以全球股市近二年由糖尿病藥物二大巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）的GLP-1藥物Wegovy與禮來（Eli Lilly）的Tirzepatide（替爾泊肽）掀起的減肥藥題材為例，也就是「瘦瘦筆（針）」，採取注射型一周一次，不僅吸引好萊嗚明星吹捧，就連特斯拉馬斯克也跟進加持，迄今熱度不減。諾和諾德在美上市的ADR股價自2023年以來漲幅達107％，禮來飆漲212％，可見其威力。

法人分析，當美國聯準會啟動降息循環周期開始，看好市場將對新藥研發的醫藥股評價升高。尤其受到「瘦瘦針」掀起的減肥市場熱度，台股投資人也關注在減脂、醫美等注射型、口服型等相關新藥開發，分食逾百億美元市場商機。

高技術門檻口服胜肽藥物平台 可望替減肥藥產業帶來新風貌

晟德集團旗下的ANYA奧孟亞，憑藉其高技術門檻的胜肽藥物，成功將針劑改良為口服劑型，成為新藥開發市場中的佼佼者。其首發產品 ANY002 瞄準全球數千億規模的糖尿病和減肥藥市場，基於諾和諾德產品的核心成分，開發出全球少數專門治療第二型糖尿病與肥胖症的口服胜肽藥物。臨床試驗結果證實，ANY002 的生物等效性與原廠藥無異，並已吸引國際大藥廠的關注，為奧孟亞帶來了穩定的授權金和分潤收入，自今年六月起開始認列，同時，奧孟亞現增獲得超額認購4.56億，有了充足資金的支持後，不僅將加快現有產品的臨床試驗步伐，也將推動新產品的開發，計劃在十月下旬登錄興櫃，為未來成長鋪路。(※ANYA奧孟亞，股票代號：7776.TW，元富證券主辦承銷，預計10/25（五）興櫃掛牌。)

ANYA奧孟亞專注於開發創新的口服胜肽技術，並在台灣、印度及美國設有辦事處。其核心技術平台 Mira/Je® 擁有高度的靈活性與效率，能精準傳遞多種胜肽藥物，彰顯出其在胜肽藥物開發中的技術優勢，並在全球減肥藥市場中扮演了關鍵角色，尤其集中於 GLP-1 受體激動劑的開發。

法人認為，生技醫療產業相對不受景氣影響，且受惠未來降息循環啟動，有望吸引資金配置，加上減肥藥是每年超過百億市場規模，國際大型製藥公司正積極透過併購尋求成長機會；而諾和諾德GLP-1的專利，2026年起將在亞洲、非洲和美洲到期，2030年也會在美國到期。印度政府也宣布，2026年起將開始補助Biocon和Cipla、Dr Reddy's和Sun Pharma等印度學名藥大廠，生產糖尿病和減重藥，料將引發「激烈的價格戰」，也有望使熱門的減重藥物變得更易取得。

GlobalData數據顯示，全球GLP-1藥物市場將由2023年的不到400億美元，到2030年時突破1,400億美元。專家表示，學名藥加入戰局後，通常會使該原廠藥流失約八成市占，藥價會下降約20%~30%。台灣晟德集團旗下的ANYA奧孟亞現已成功開發多胜肽藥物合成技術，已成為市場關注的減肥新藥股，在產業發展穩健正向且投資題材豐碩等，奧孟亞日前現增在超額認購下，掛牌後非常值得期待。

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