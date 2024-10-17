2025大主流! 先進封裝 + 矽光子

◎錢冠州 CSIA/CFTA

美元指數轉強，資金回流美國科技股，Nvidia股價整理過後開始突破盤整格局，第四季輝達新產品出貨，且預估銷售優於預期，預估這將對於美股AI相關股及台股相關供應鏈帶來正面利多，總體經濟方面，美國通膨及就業數據表現均優於預期，通膨放緩及經濟走出軟著陸或不著陸的跡象，這表示在聯準會進入緩步降息階段，但經濟數據表現依舊強勁，那麼資金充裕加上經濟向上，股市在這波過去三個月的整理過後就有機會再度走出轉強行情! 重點變數方面，仍注意十一月初的美國總統大選，但根據過往經驗，在沒有出現經濟衰退的環境下，美國股市通常走出先下後上的行情，也就是在大選之前美國股市呈現上下震盪的行情，但是通常在選後不確定因素消除，反而都出現大漲的走勢，所以，反而目前十月份開始，我們可以注意美國總統大選之前的買點位置，另外由基本面及資金面來看也是對於台股當前偏多操作有利，第四季為傳統銷售旺季，而到了隔年一月農曆年前後，資金旺季則悄悄展開，另外年後也不寂寞，通常第一季行情號稱作夢行情，其實也就是針對當年度的基本面預期，而2025年仍舊為AI發展的重點時代，據外資報導，輝達新產品GB200晶片銷售非常熱絡，預估在2025年底之前的晶片已經銷售一空! 若屬實，那表示相關供應鏈在2025年的業績表現也將非常樂觀，這就給了明年第一季對於台股提高預期非常有利的環境!

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