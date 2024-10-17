GB200最大受惠股：緯創
GB200最大受惠股：緯創
◎賴建承CSIA
AI不會泡沫，之前GB200的遲到，似乎也已看見車頭燈，輝達10/9於華盛頓AI峰會展示軟體平台於各領域應用，預測AI將帶來20兆美元經濟效應，此外，與鴻海合作在高雄建造台灣規模最大的超級電腦，同時採用GB200 NVL72平台，包括64個機架及4608個GPU。而且美超微更擺脫財報利空，表示每季AI GPU系統出貨量超過10萬台，並且發布液冷解決方案，整合冷卻液分配裝置、冷卻塔等技術，顯示液冷漏水問題已獲得解決。上述的現象，告訴我們高階AI伺服器將開始大顯身手，步入出貨高峰期，包括廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等老AI股將重振雄風。
緯穎Q3營收創歷史高
日前輝達用於AI與HPC的Blackwell GPU，因封裝良率問題，需要重新設計而延遲量產，似乎無損對該處理器的需求，根據摩根士丹利表示，未來12個月Blackwell GPU的供應已完售，類似之前的Hopper GPU情況，預估輝達2025年將斬獲更大市占率。由於輝達GB200第四季即將量產上市，激勵股價來到135美元附近，已逼近分拆後的歷史高點140.76美元，顯示未來出貨將呈現爆炸性成長。輝達GB200出貨在即，緯創子公司緯穎採用輝達AI GPU架構的AI伺服器產品，下半年起已逐步出貨，GB200訂單約可搶得20%訂單，對2025年業績將有大幅度貢獻。緯穎9月營收345.05億，月增7.18%、年增119.68%，Q3營收978.18億，季增26.25%、年增85.2%，也創歷史新高，顯示輝達效應逐步發酵，緯創集團將是最大受惠股之一。
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