雙利多大成長的AI飆股

◎黃清照CSIA

台股在10/15收23292，誠如過去所言的早已站上月線跟季線會再往上走高，月線在22418、季線在22137、可震盪走高。台股KD已處高檔，所以KD處高檔的如台積電、鴻海、聯發科、廣達、達電五大權值股及雙鴻、奇鋐、緯創、旺矽建議在台積電公布財報及財測後業績會非常好，之後的兩天內先賣一半，注意拉回到業績更好本益比更低KD處低檔，如貿聯、國巨、台光電、台燿、勤誠、力致、光寶科、健鼎、金像電、金居、矽格、台星科及車電胡連、興勤、東陽、堤維西、定穎、耿鼎、劍麟…。

台燿：AI伺服器及800G交換器出貨進入旺季

台燿Q1、Q2 EPS 1.66、2.55元，合計H1 EPS 4.21、7~9月營收21.44、22.1、22.7億，連三月創新高，合計Q3營收66.22億較Q2的營收57.05億季增16%。先前因銅價上漲台燿已成功調整約5%價格，且台燿除受惠低軌道衛星商機擴大，同時受惠亞馬遜伺服器應用需求，在高階材料耕耘下進入大成長，且隨著台積電COWOS產能提升，AI伺服器產能放量，台燿800G交換器在去年Q4順利認證開始出貨.....

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1616期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw