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小型妖股飆漲 關注台積電法說會

聯合新聞網／ 萬寶週刊

小型妖股飆漲，關注台積電法說會

◎張文赫 CSIA

台積電將在10/17周四舉行法人說明會，台股隨著這波美股四大指數站穩所有均線，以及道瓊與標普指數紛創歷史新高，搭配在千元積神的帶動下，相關概念股雨露均霑同步大漲呼應，加權指數近期也頻頻站上23000點。但是這邊要留意今年台積電法說會(1/18、4/18、7/18)時間的前後，外資都有大賣超的動作，都是至少單日賣超500億以上。

之前文章有說台股第四季的作夢行情就是要操作小型股，畢竟很多包括題材與轉單效應的發酵都會落在這些股本小、不到10億的股票上，很容易在第四季會有機會成為飆股，例如當時在1613期週刊就有提到大量(3167)這檔。大量科技是專業半導體產品檢測設備、PCB設備及CNC彫銑機械製造商，股本只有8億多，提供晶片/圓檢查、PCB成型、PCB鑽孔、薄板切割、玻璃面板加工及等專用機械。營收並不亮眼，今年第一季EPS-0.19元、第二季由虧轉盈+0.31元；但是近期切入半導體封裝供應鏈後的第三季獲利暴增，導致9月中旬後這檔電機機械股的股價一路飆漲，從不到80元在一個月之內股價翻倍來到160元附近。

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