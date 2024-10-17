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光通訊概念股獲利王─光聖

聯合新聞網／ 萬寶週刊

光通訊概念股獲利王─光聖

◎王榮旭 CSIA/CFTA

Q4選股重心是看明年展望，而不是以今年獲利為主，台積電登高一呼，與日月光合作推動矽光子聯盟，相關合作夥伴也浮出檯面，矽光子技術不僅可應用於資料通訊，還可拓展至物件感測、AR/VR、光達等領域，預計在2026年將其整合至CoWoS先進封裝中，實現共同封裝光學元件(CPO)，有望大幅提升 AI 晶片效能並降低能耗，光通訊概念股一躍成Q4主流。

AI世代的來臨，整體算力在未來10年將暴增數萬倍，光通訊將扮演關鍵角色。當年上市因為與Intel合作「矽光計畫」大漲到601元的聯亞，8~10月都大漲，不過Q2已連續六季呈現虧損，上半年每股虧損0.77元，今年估還要賠1元，也大漲到380元，光通訊廠光聖(6442) 9月營收5.61億，創歷史次高，月增5.3%，年增179%；第三季營收16.4億，創歷史新高，季增13.8%，年增 146%；累計前 9 個月營收39.09億，年增95.71%。

光聖今年以來大啖美系資料中心客戶訂單，加上北美基礎建設從2.5G PON升級至10G、25G，帶動主動元件需求回溫，也持續接觸其他客戶中。由於美系資料中心客戶需求火熱，光聖光被動元件產品營收占比也持續擴大，第3季已來到超過七成，主動元件占比則降至三成，Q3 EPS可望超越Q2的3.27元，續寫單季新猷。

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