第四季雙主流！台積供應鏈＋矽光子

◎錢冠州 CSIA/CFTA

GB200晶片將於第四季開始出貨，今年底預估需求量達25萬顆到40萬顆晶片，明年則正式大放異彩，而就輝達股價來說，也開始在115~125區間逐步轉強，我認為接下來AI伺服器的行情將再起，概念股將非常有機會，其中組裝受惠最大的鴻海(2317)，股價在190-195附近完成站穩頸線向上的走勢，頗有W底部型態的跡象! 而台積電(2330)再度挑戰千元關卡，股價技術面同樣形成W底型態，對照第四季到明年上半年輝達新產品大量出貨，且最指標的CoWoS封裝產能逐步放量，預估基本面將走出明確向上行情，以2025年獲利數字來看，中外法人多數估計台積電明年EPS可達50元以上，那麼千元附近的台積電本益比約僅20倍附近，以當前全球首位的半導體晶圓代工公司的股價來說，也不算太過昂貴。

第四季股市的變數，仍在於11月初的美國總統大選，但根據過往經驗，美國股市往往在總統大選前1~2個月，多數呈現的是盤整或震盪的行情，主要就是觀望氣氛濃厚，但是當選後不確定因素消除過後，如果經濟不是明顯的衰退走勢，往往選後股市都呈現大漲行情回應，且週期長達一季至半年左右，所以我認為，目前作為第四季行情的起點，有機會越到年底越樂觀，且銜接明年第一季的資金效應，台股此時精選主流股操作將非常有利。

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