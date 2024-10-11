獲利逐季成長半導體檢測股：汎銓

◎賴建承CSIA

受惠AI、高速運算、5G、WiFi 7等成長帶動，半導體高階製程擴產持續，台積電持續往2奈米與1.4奈米製程前進，且CoWoS封裝需求夯，啟動台積電相關設備與材料股的大成長時代。近期CoWoS的辛耘(3583)、萬潤(6187)大漲創高，矽光子&CPO的聯亞(3081)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、惠特(6706)等紛紛飆漲，甚至檢測的閎康(3587)、宜特(3289)、泛銓(6830)等股價表現也不落人後，研判台積電大聯盟仍將是Q4多方焦點股。

汎銓有2奈米&矽光子雙引擎加持

汎銓(6830)為全球半導體廠材料分析之合作夥伴，透過高階電子顯微鏡設備及自行開發之分析技術工法，提供各項材料分析(MA)及故障分析(FA)之解決方案，跨足產業包括半導體設備廠、晶圓代工廠、光電廠及各類 IC 設計公司，主要客戶有台積電、立積、嘉晶、類比科、欣興、穩懋及國內外設備大廠等。隨著製程推進至2奈米及以下，對於製程用之材料分析(MA)需求增加，汎銓2奈米製程2024年下半年小幅量產，2025年開始正式量產，此外，2026年台灣半導體大廠預期將導入A16，除了製程微縮外，新導入晶背供電技術將使 MA分析案量增加，帶動汎銓營運持續成長。在矽光子方面，受惠於光通訊趨勢，汎銓提供半導體大廠及AI大廠MA及FA，提供矽光偵測定位、漏光點矽光衰減量測、矽光斷路偵測等量測方案及失效分析技術，預估2024年矽光子及AI晶片比重約7%，2025 年可望成長至15%，顯示2025年~2026年公司營運將呈現大成長。

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