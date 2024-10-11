快訊

朝野和解飯菜單曝光！地點為韓國瑜愛店、菜色竟有「Do Re Mi」

免年繳！微軟推Office 2024花4790元永久買斷 PC、Mac都可用 

和解飯前先喊話 傅崐萁：盼卓榮泰給韓國瑜足夠面子

獲利逐季成長半導體檢測股：汎銓

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI、高速運算、5G、WiFi 7等成長帶動，半導體高階製程擴產持續，台積電持續往2奈米與1.4奈米製程前進，且CoWoS封裝需求夯，啟動台積電相關設備與材料股的大成長時代。近期CoWoS的辛耘(3583)、萬潤(6187)大漲創高，矽光子&CPO的聯亞(3081)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、惠特(6706)等紛紛飆漲，甚至檢測的閎康(3587)、宜特(3289)、泛銓(6830)等股價表現也不落人後，研判台積電大聯盟仍將是Q4多方焦點股。

汎銓有2奈米&矽光子雙引擎加持

汎銓(6830)為全球半導體廠材料分析之合作夥伴，透過高階電子顯微鏡設備及自行開發之分析技術工法，提供各項材料分析(MA)及故障分析(FA)之解決方案，跨足產業包括半導體設備廠、晶圓代工廠、光電廠及各類 IC 設計公司，主要客戶有台積電、立積、嘉晶、類比科、欣興、穩懋及國內外設備大廠等。隨著製程推進至2奈米及以下，對於製程用之材料分析(MA)需求增加，汎銓2奈米製程2024年下半年小幅量產，2025年開始正式量產，此外，2026年台灣半導體大廠預期將導入A16，除了製程微縮外，新導入晶背供電技術將使 MA分析案量增加，帶動汎銓營運持續成長。在矽光子方面，受惠於光通訊趨勢，汎銓提供半導體大廠及AI大廠MA及FA，提供矽光偵測定位、漏光點矽光衰減量測、矽光斷路偵測等量測方案及失效分析技術，預估2024年矽光子及AI晶片比重約7%，2025 年可望成長至15%，顯示2025年~2026年公司營運將呈現大成長。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1615期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

環球晶加入矽光子產業聯盟 明年出貨量看增

AMD蘇姿丰：不考慮台積電以外先進製程 積極期盼亞利桑那廠

上漲全靠台積電撐⋯大盤還有參考性？網曝1招遇拉積盤不難受

權王法說 外資提六問

相關新聞

優質最低估的AI開始發動大行情

台股在10/8收22611，由於台股高低估股落差很大，高估的重電、機器人、矽光子(除台星科、矽格以外) 、部分設備股及如先進光、華星光…都嚴重超漲，這區塊只剩下個股表現，大部分都開始要下修，但低估的非常低估：AI伺服器.....

積情四射！千元積神帶動設備股衝高

美國勞工部在10/4公布的9月份非農就業人數大好，激增25萬4000人，遠超市場出預期的15萬人以及前期的15.9萬人，失業率也下降0.1個百分點至4.1%；均超乎市場預期，顯示美國就業市場仍十分強勁，也提升了人們對經濟的樂觀情緒，美股四大指數週五因此全面上漲，收復5日線、10日線等所有均線，道瓊指數更是收盤再刷新歷史新高，當晚台指夜盤就先上漲+234點，最終10/7台股也收在22702.56點、大漲+1.79%。

獲利逐季成長半導體檢測股：汎銓

受惠AI、高速運算、5G、WiFi 7等成長帶動，半導體高階製程擴產持續，台積電持續往2奈米與1.4奈米製程前進，且CoWoS封裝需求夯，啟動台積電相關設備與材料股的大成長時代。近期CoWoS的辛耘(3583)、萬潤(6187)大漲創高，矽光子&CPO的聯亞(3081)、聯鈞(3450)、上詮(3363)、惠特(6706)等紛紛飆漲，甚至檢測的閎康(3587)、宜特(3289)、泛銓(6830)等股價表現也不落人後，研判台積電大聯盟仍將是Q4多方焦點股。

第四季雙主流！台積供應鏈＋矽光子

GB200晶片將於第四季開始出貨，今年底預估需求量達25萬顆到40萬顆晶片，明年則正式大放異彩，而就輝達股價來說，也開始在115~125區間逐步轉強，我認為接下來AI伺服器的行情將再起，概念股將非常有機會，其中組裝受惠最大的鴻海(2317)，股價在190-195附近完成站穩頸線向上的走勢.....

AI+摺疊雙題材 奇鋐小金雞─富世達

進入Q4行情，除了美國七大科技巨頭陸續要公布財報，台股上市櫃公司第三季財報也要登場，加上美國大選在及，這些變數還沒有釐清之前，恐怕大盤指數空間都會相對有限，10月要連續性大漲機率可能性不高。近期大陸降息救市，資金快速湧入中國股市，刺激沉寂已久的內需市場，包括車用、手機等相關消費性產品都將受惠。

車用回溫+AI資料中心雙題材─貿聯-KY

11月美國大選，按照過去的經驗，美國大選之前，通常不至於會出現崩盤，所以近期出現震盪，也不至於會有砸盤情況發生，而FED開起降息循環，對科技股有利，主因在科技股對利率比較敏感，一旦資金重新回到這些半導體晶片股，台股又是以科技股為主軸，Q4仍有高點可期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。