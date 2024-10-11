優質最低估的AI開始發動大行情

◎黃清照CSIA

台股在10/8收22611，由於台股高低估股落差很大，高估的重電、機器人、矽光子(除台星科、矽格以外) 、部分設備股及如先進光、華星光…都嚴重超漲，這區塊只剩下個股表現，大部分都開始要下修，但低估的非常低估：AI伺服器(台燿、台光電、勤誠、國巨、貿聯、廣達、緯創、技嘉、健鼎、光寶科、金像電、矽格、金居、閎康、迅得、神達、英業達…) 、車電(胡連、興勤、定穎、耿鼎、東陽、堤維西、麗清、帝寶、怡利電、劍麟、凡甲…)及業績股(聯電、智邦、茂達、致新、欣興、長榮、陽明、新興、正德、晶技、萬泰科、聚合、聯詠、聯發科、瑞昱瑞儀…)等，這些會脫穎而出呈現輪漲。此波陸港股市我認為走大多頭，相關受益的消費股如淘帝、益航、大洋KY、金麗KY、視陽、麗豐、映泰、承啟、南僑…)及有實質好業績的中概股如胡連、興勤、凡甲、達電、楠梓電…這些都會走高。此波港股最高漲到23241，但漲到此遭受如騰迅、阿里巴巴、美團、百度…第一波獲利了結，使指數在10/8跌到20926，我估拉回到20268~19636各位可切入大陸相關的ETF及消費股，且以上相關的權值股也會嘗試性築底，上海A股此波到10/8漲到3851，回檔到3460~3348投資人可逢低布局台灣的車電及中概股，可先建立部分持股，未來在切入兩個點。

本益比最低的AI開始展開另一波上攻行情：台光電

台光電Q1、Q2 EPS 5.76、7.08，半年報EPS達12.84業績超讚，且Q3營收更好，7~8~9月營收57.81、57.41、59.4億，合計Q3營收達174.63億，比第二季營收154.49億、季增13%，台光電業績之所以那麼好.....

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