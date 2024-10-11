積情四射！千元積神帶動設備股衝高

◎張文赫 CSIA

美國勞工部在10/4公布的9月份非農就業人數大好，激增25萬4000人，遠超市場出預期的15萬人以及前期的15.9萬人，失業率也下降0.1個百分點至4.1%；均超乎市場預期，顯示美國就業市場仍十分強勁，也提升了人們對經濟的樂觀情緒，美股四大指數週五因此全面上漲，收復5日線、10日線等所有均線，道瓊指數更是收盤再刷新歷史新高，當晚台指夜盤就先上漲+234點，最終10/7台股也收在22702.56點、大漲+1.79%。

隨著美國經濟數據短期沒有太多悲觀的疑慮，10/7亞股包括台股、日股、韓股、港股盤中也都大漲1%以上漲幅來回應，同時台積電股價也重新站回千元俱樂部，相關供應鏈的設備股也是噴出大漲，包括辛耘、光聖、上詮等矽光子概念股都漲停!!近期隔日沖標的股也是接續大漲，包括隴華、正達等。

台積電將在10/9公布9月營收，並在10/17舉行法人說明會，在千元積神的帶動下，相關概念股雨露均霑同步大漲呼應；包括弘塑(3131)也從InFO（扇出型封裝）就開始供貨晶圓代工龍頭，可望持續受惠FOPLP商機；進入處置股中的萬潤(6187)也同步漲停續創新高，跟台積電有關的供應鏈幾乎是遍地開花。

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