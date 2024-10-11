AI+摺疊雙題材 奇鋐小金雞─富世達

◎王榮旭 CSIA/CFTA

進入Q4行情，除了美國七大科技巨頭陸續要公布財報，台股上市櫃公司第三季財報也要登場，加上美國大選在及，這些變數還沒有釐清之前，恐怕大盤指數空間都會相對有限，10月要連續性大漲機率可能性不高。近期大陸降息救市，資金快速湧入中國股市，刺激沉寂已久的內需市場，包括車用、手機等相關消費性產品都將受惠。

散熱大廠奇鋐(3017)董事長沈慶行早年獨具慧眼看出富世達(6805)未來潛力，在2014年入股富世達，成為該公司第一大股東，如今十年磨一劍，富世達不僅成為台股軸承股王，在華為折疊機關鍵元件供應領風騷，也是台灣首家打造AI伺服器水冷快接頭的廠商，再次站在科技產業浪頭上，成為台灣唯一通吃水冷與折疊機商機的廠商。

富世達(6805)9月營收7.7億，創歷史新高，月增28.24%，年增35.98%，累計1~9月營收54.17億，年增40.16%。今年成長動能主要來自摺疊機訂單，除此之外，富世達配合母公司奇鋐(3017)業務所需，擴大延伸至伺服器導軌與水冷系統快接頭模組。在快接頭模組方面，已取得NVIDIA 認證，也透過母公司奇鋐送樣客戶，已取得包含廣達(2382)、鴻佰等ODM廠的認證。

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