找出城市中的隱藏秩序

撰文/陳澤樂

城市的顏值：一位留法建築師林貴榮的雙城觀察隨筆

一座城市的生命力及顏值，不來自其經濟規模或新與舊，而來自其整體和諧的力量，城市文化實力源於人與空間的結合，唯有找出城市中的隱藏秩序，尊重傳統習性，才能實現和諧的美感……

提昇城市氣質需要堅定的決心和耐心，有魄力的公權力應先以如何整合協調城市的顏色，進行徹底改造的行動。

本書記錄了建築師林貴榮這幾十年於法國求學及執業、返台工作並推動建築教育以來，對於建築如何構築城市面貌的思考和觀察。除了實務工作外，他從文學、哲學、宗教、社會時事，甚至流行文化中吸收養分，使之對於空間的建構如何呼應時代需求有更多元的想像力。並透過在不同的城市實地遊走，感受各地文化與建築的互動，擷取他方之長或為借鏡，進而思考屬於台灣在地的建築特質。

文字有抒情、有想像，更有對於建築實務、城市美學的洞見與建言。期望恢復城市空間與人的良好關係，潛移默化培養市民生活美學，提升台灣城市的競爭力，讓更多人了解並享受建築給予人類生活的豐富與深邃。

» 林貴榮建築師新書發表簽書會：10/5 下午3點於台北大稻埕郭宜美書店／ 詳情搜尋: 大塊官網報名

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