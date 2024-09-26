明年EPS成長160%的鑽石股：雲豹能源

◎賴建承CSIA

AI的趨勢使得資料中心成長速度驚人，包括輝達、美超微、亞馬遜等國際大廠紛紛來台設立資料中心，加上台積電持續擴產，不論是2奈米或是1.4奈米，甚至是CoWos也持續在擴產，勢必對於電力需求大幅增加。而且台灣的工業用電每年都是正成長，加上政策要走向非核家園，核能廠已陸續除役中，少了核能這個乾淨能源供給，勢必加速提高綠電的需求。此外，電價已調漲過一次，但台電全年仍可能有千億虧損，10月是否繼續漲電價，也將讓綠電題材升溫，由於風電國產化加速，太陽能電廠持續推升，綠能概念股不可小覷，泓德能源(6873)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)等將成為焦點。

雲豹能源2025年EPS上看13元

雲豹能源(6869)今年Q2營收10.13億，主要因儲能案場進入認列尾聲，毛利率因一次性工程認列，回升到18.66%，單季EPS 1.11 元，呈現由虧轉盈。不過今年因100MW儲能案場在上半年進入認列尾聲，且光電案場建設項目於上半年進入空窗期，故2024年EPS將較去年的8.77元下滑不少，估EPS約5元。展望2025年，包括漁電光電案場、儲能案場60MW/ 205MWh及光儲項目6.7MW都將進入開工階段，加上海外菲律賓合資的光電案場建設項目有斬獲，營收將呈現倍增，EPS估計挑升至13元，EPS年增率高達160%。