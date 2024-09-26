AM三雄業績大好會飆

◎黃清照CSIA

台股在9/24收22431終於突破季線22315，繼新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、香港、德國、道瓊、納達或站到季線，目前上海A股底部已經出現，周KD交叉，我預估上海A股又上演另一波大行情，滬深2X將觸底上演主升段，而台股低本益比的AI伺服器、車電、業績股，此波將扮演主流的腳色，但呈現輪漲格局，而使大盤呈階梯式震盪走高。

AM三雄110~113年業績呈逐年成長且本益比超低估

1. 美STATE FARM擴大使用副廠零組件，美汽車保有輛2.5億萬台，平均車齡車過10年以上，且市場投保率80~90%，及美汽車銷售下降，就表示新車換舊車少，如此表示續用中租車增加，也就是發生碰撞及故障機會更多，對AM廠更有利，且STATE FARM擴大使用副廠零組件，對AM廠是利上加利

2. 耿鼎取得美國汽車零組件認證機構(CAPA)超過1200件，東陽超過3000件，取得數量為國內最多，另堤維西也是。

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