第四季作夢行情已經登場

◎張文赫 CSIA

台股上周隨著美國聯準會正式宣布降息二碼之後，一口氣在9/19大漲363.85點並收復5日線、10日線與月線等均線，距離季線僅剩一步之遙，目前指數位階又回到8月中旬到9月初的22000~22500的區間盤整帶。

接下來台股還能不能再創新高，就要看費半指數的臉色，而櫃買OTC指數比加權指數要強，已經率先站回包括季線等所有均線之上，近期可以把費半指數與櫃買指數當作市場趨向觀察指標，畢竟很多包括題材與轉單效應的發酵都會落在這些股本小、不到10億的股票上，很容易在第四季會有機會成為飆股，而且有些個股的作夢行情根本是已經登場！

作夢題材加上轉單效應，有些小型股將漲到無法想像。例如精湛(2070)、科嶠(4542)的股本分別只有3.6億與3.2億，這些小型股就容易成為第四季作夢行情的標的，這二檔的飆漲績效也讓會員們開心過中秋；不要懷疑，台股第四季作夢行情的攻勢已經展開，有些個股都已經連續出現三根漲停、包括達興材料(5234)、達輝-KY(5276)、大量(3167)、光菱(8032)等都是股本小於10億。在第四季作夢題材會大於基本面，很多股票不能再看財報、EPS等基本面，飆股就是著重看技術面、反應的是趨勢，未來如何走不知道，但是技術面的價量表現會先告訴你，股價會說話，會由技術面領先表態。

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