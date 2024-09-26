車用回溫+AI資料中心雙題材─貿聯-KY

◎王榮旭 CSIA/CFTA

11月美國大選，按照過去的經驗，美國大選之前，通常不至於會出現崩盤，所以近期出現震盪，也不至於會有砸盤情況發生，而FED開起降息循環，對科技股有利，主因在科技股對利率比較敏感，一旦資金重新回到這些半導體晶片股，台股又是以科技股為主軸，Q4仍有高點可期。

線束大廠貿聯-KY(3665)今年受惠產品組合改變，高毛利產品訂單滿載，加上高效能運算業績持續提升比重，8月營收 45.59億，月減9%、年增 4.7%；累計今年1~8月營收350.25億，目前北美雲端服務供應商(CSP)以及系統廠商持續趕工輝達GB200伺服器出貨進度，貿聯打Busbar及Power whip兩大產品，技術備受肯定，將成為明年重要的成長動能。

而美國Fed降息2碼，減輕消費者車貸負擔，有利刺激特斯拉電動車的銷售量，因汽車產業持續處於低迷，車用部門業務承壓，但看好汽車產業已經逐漸築底，貿聯-KY是特斯拉電源管理線束主力供應商，隨著電動車銷售有望回溫，帶動電車線束、充電電纜組裝業務，都表明已經一掃過去幾季存貨過高的陰霾，再更多消費者考慮購車下，加上AI高速傳輸線相關線束模組放量，營運開始進入3~4年的上升週期。

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