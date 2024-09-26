車用回溫+AI資料中心雙題材─貿聯-KY

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車用回溫+AI資料中心雙題材─貿聯-KY

◎王榮旭 CSIA/CFTA

11月美國大選，按照過去的經驗，美國大選之前，通常不至於會出現崩盤，所以近期出現震盪，也不至於會有砸盤情況發生，而FED開起降息循環，對科技股有利，主因在科技股對利率比較敏感，一旦資金重新回到這些半導體晶片股，台股又是以科技股為主軸，Q4仍有高點可期。

線束大廠貿聯-KY(3665)今年受惠產品組合改變，高毛利產品訂單滿載，加上高效能運算業績持續提升比重，8月營收 45.59億，月減9%、年增 4.7%；累計今年1~8月營收350.25億，目前北美雲端服務供應商(CSP)以及系統廠商持續趕工輝達GB200伺服器出貨進度，貿聯打Busbar及Power whip兩大產品，技術備受肯定，將成為明年重要的成長動能。

而美國Fed降息2碼，減輕消費者車貸負擔，有利刺激特斯拉電動車的銷售量，因汽車產業持續處於低迷，車用部門業務承壓，但看好汽車產業已經逐漸築底，貿聯-KY是特斯拉電源管理線束主力供應商，隨著電動車銷售有望回溫，帶動電車線束、充電電纜組裝業務，都表明已經一掃過去幾季存貨過高的陰霾，再更多消費者考慮購車下，加上AI高速傳輸線相關線束模組放量，營運開始進入3~4年的上升週期。

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第四季作夢行情已經登場

台股上周隨著美國聯準會正式宣布降息二碼之後，一口氣在9/19大漲363.85點並收復5日線、10日線與月線等均線，距離季線僅剩一步之遙，目前指數位階又回到8月中旬到9月初的22000~22500的區間盤整帶。

AM三雄業績大好會飆

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明年EPS成長160%的鑽石股：雲豹能源

AI的趨勢使得資料中心成長速度驚人，包括輝達、美超微、亞馬遜等國際大廠紛紛來台設立資料中心，加上台積電持續擴產，不論是2奈米或是1.4奈米，甚至是CoWos也持續在擴產，勢必對於電力需求大幅增加。而且台灣的工業用電每年都是正成長，加上政策要走向非核家園，核能廠已陸續除役中，少了核能這個乾淨能源供給，勢必加速提高綠電的需求。

先進封裝大多頭! 達興材料一馬當先

台積電(2330)增速擴產，相關半導體設備材料相關股，迎來大多頭行情，台積電持續購廠及擴產，2025年台積電CoWoS產能將倍增，由今年底的30000片/月擴增至2025年底的60000片/月，但這大約僅能滿足Nvidia約80%的需求，且未計入未來可能Nvidia以外的其他需求方，所以我認為，台積電先進封裝的相關供應鏈，2025年將仍是獲利大爆發的年度....

找出城市中的隱藏秩序

城市的顏值：一位留法建築師林貴榮的雙城觀察隨筆 一座城市的生命力及顏值，不來自其經濟規模或新與舊，而來自其整體和諧的力量，城市文化實力源於人與空間的結合，唯有找出城市中的隱藏秩序，尊重傳統習性，才能實現和諧的美感……

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