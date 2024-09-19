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劍潭站.士林夜市旁 75-322坪 稀有透天精品店面

聯合新聞網／ 萬寶週刊

劍潭站.士林夜市旁 75-322坪 稀有透天精品店面

撰文/陳澤樂

把握漲幅初升段，士林商圈未來紅利待續

台北東區、西區、北區各有商圈特色，東區近年因新光三越、大巨蛋進駐啟用，帶動商圈復甦，租金每坪逾萬元、相較兩年前成長47.6%，人潮多為台北奢享娛樂族群；而西門町向來以青年快時尚為主流，今年每坪租金行情亦上漲超過10%；士林商圈則客群廣泛，除了臨近「士林夜市」的龐大台北客與觀光客的美食朝聖者，近年更有為「台北藝術中心」展演而來的百萬人次商機，租金成長率仍在合理的“本益比”階段，未來更有「劍潭站TOD構共大樓」引進商城、商辦，無論置產自用開張或出租獲益，價格天花板回升更具未來增值性！

無限貸、可節稅，熱錢投入士林高級店面

其中2023年實價登錄顯示，全台最高月租總額高達百萬的商舖即位於士林，不只見證大坪數店面需求回升，更顯示有遠見的商家正超值卡位，迎接北士科與劍潭站商辦菁英消費力！加上住宅市場近期打房連連，高資產族熱錢尋找投資新寵，轉向同樣長期保值、更具租金收益的精華地段店面，且商用不動產無第二房貸成數限制，公司持有又可節稅，資金佈局將更為彈性。尤其以美食聞名的士林商圈，罕見國際街廓感的精品商街，高級新大樓店面的稀有性，更添置產魅力。

圓山一號院「鉅富金店王」 75-322坪 挑高7米面寬商舖

圓山一號院「鉅富金店王」連棟透天精品店面，戶戶6米面寬，高級石材、香榭林蔭創造既氣勢又氣質的時尚購物體驗，宛如「表參道」再版。店面臨基河路，承德路與文林路雙大道交會，百齡高中、捷運劍潭站、台北藝術中心比鄰，散步可及士林夜市，交通便捷度與繁華密集度俱足，更有7米挑高門面亮點，可設計氣派裝潢、亦有充足收納空間，適合國際精品、跨國運動品牌、知名醫美、健身中心、高級餐廳等旗艦店最愛，著眼高消費力、經營高獲利的高端店面，收益更穩健！ 貴賓專線：02-2883-3456 接待會館：台北市士林區基河路33號（圓山1號院）

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