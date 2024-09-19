快訊

周日迎秋分！這3生肖將迎來好運 掌握「3神招」接滿好運

12強賽／啦啦隊陣容遭質疑沒有一線 富邦Jessy：誰是2、3線？

南方雲系北移、對流雲系發展旺盛！ 「9縣市」大雨持續至晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

中國刺激車市點出潛力股: 胡連(6279)

聯合新聞網／ 萬寶週刊

中國刺激車市點出潛力股: 胡連(6279)

◎錢冠州 CSIA/CFTA

受惠於中國加碼汽車舊換新補貼政策，胡連(6279)有機會走出低檔向上行情，以大陸車市來說，比亞迪近年搶攻新能源車市場策略收效，於2022年起就是銷量持續成長，去年銷售量達到300萬台以上，胡連受惠於訂單增加，業績看到2025年持續向上。中國國家發改委及財政部近期宣佈將發行3000億人民幣的國債資金來刺激消費品舊換新，其中新能源車補貼由原本的人民幣1萬元增加到人民幣2萬元，經由刺激消費來推動經濟成長，如此將加速汽車市場舊換新並推升汽車新車的銷售成長，這麼一來，包含車用電子及汽車零組件相關股，就可以相當留意基本面開始起飛的機會! 汽車零組件股來說，剛好也搭上準備進入旺季的產業向上循環，歐美車市AM市場在冬季轉趨熱絡，那麼現階段也就是相關股的絕佳買點，以東陽(1319)來說，投信本月以來就持續站在買方，而東陽股價自四月以來拉回整理到年線附近即打底完成向上，股價低基期加上籌碼穩定，頗有波段起漲的契機! 可以相當留意。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1612期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

遠遠超車比亞迪！陸車企奇瑞出口領先「悶聲發大財」 上半年輕鬆入帳1.2兆

強勢休旅車壓垮其他車型? 房車其實還沒結束!

比亞迪Seal 06 GT電動掀背車來勢洶洶 劍指Volkswagen ID.3

比亞迪砸人民幣200億 設全球研發中心

相關新聞

11檔新台積電大聯盟夯

隨著聯準會步入降息循環，美國的總經數據就更令市場關注，加上地緣政治衝突與貿易壁壘，全球經濟是否走疲就成為影響股市的多空關鍵，也讓近期台股陷入量縮整理，大型權重股在外資偏保守下顯得意興闌珊，資金集中於跌深的傳產與中小型股身上，現階段的確是【選股為王，指數擺一旁】，可聚焦低P/E、低位階、內資作帳股、Q3財報股、台積電大聯盟等。

進入旺季的汽電零將大漲

經過這段期間的大震盪洗盤，納達第一支腳在8/5的15708、第二支腳又遇美國大跌，殺低到9/6的16668，但9/17納達收17628可確定納達兩隻腳已經打出來了，未來FED不管降息1碼或兩碼，也就是說美國股市不管漲或跌，尤其跌更好.....

盤局出飆股的高勝率操作秘訣

近期包括美股與台股已經開始走出8月初崩盤3千點的陰霾，雖然台股這波還沒有站回季線，但近日在美股已回穩、均站回5日線與10日線之上的影響下，台股也站回5日線、10日線與半年線，距離月線只剩一步之遙；這樣的走勢與美股的費半指數相近，目前美股除了費半指數還未站回月線與季線外，道瓊指數、那斯達克、還有標普500指數都已經站回所有均線。

進入旺季的汽電零將大漲

經過這段期間的大震盪洗盤，納達第一支腳在8/5的15708、第二支腳又遇美國大跌，殺低到9/6的16668，但9/17納達收17628可確定納達兩隻腳已經打出來了，未來FED不管降息1碼或兩碼，也就是說美國股市不管漲或跌，尤其跌更好.....

中國刺激車市點出潛力股: 胡連(6279)

受惠於中國加碼汽車舊換新補貼政策，胡連(6279)有機會走出低檔向上行情，以大陸車市來說，比亞迪近年搶攻新能源車市場策略收效，於2022年起就是銷量持續成長，去年銷售量達到300萬台以上，胡連受惠於訂單增加，業績看到2025年持續向上。

劍潭站.士林夜市旁 75-322坪 稀有透天精品店面

把握漲幅初升段，士林商圈未來紅利待續 台北東區、西區、北區各有商圈特色，東區近年因新光三越、大巨蛋進駐啟用，帶動商圈復甦，租金每坪逾萬元、相較兩年前成長47.6%，人潮多為台北奢享娛樂族群；而西門町向來以青年快時尚為主流，今年每坪租金行情亦上漲超過10%；士林商圈則客群廣泛，除了臨近「士林夜市」的龐大台北客與觀光客的美食朝聖者，近年更有為「台北藝術中心」展演而來的百萬人次商機，租金成長率仍在合理的“本益比”階段，未來更有「劍潭站TOD構共大樓」引進商城、商辦，無論置產自用開張或出租獲益，價格天花板回升更具未來增值性！ 圖說：台北三大商圈每年租金漲幅節節攀升，租金成長率仍在上升段。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。