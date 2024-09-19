中國刺激車市點出潛力股: 胡連(6279)

◎錢冠州 CSIA/CFTA

受惠於中國加碼汽車舊換新補貼政策，胡連(6279)有機會走出低檔向上行情，以大陸車市來說，比亞迪近年搶攻新能源車市場策略收效，於2022年起就是銷量持續成長，去年銷售量達到300萬台以上，胡連受惠於訂單增加，業績看到2025年持續向上。中國國家發改委及財政部近期宣佈將發行3000億人民幣的國債資金來刺激消費品舊換新，其中新能源車補貼由原本的人民幣1萬元增加到人民幣2萬元，經由刺激消費來推動經濟成長，如此將加速汽車市場舊換新並推升汽車新車的銷售成長，這麼一來，包含車用電子及汽車零組件相關股，就可以相當留意基本面開始起飛的機會! 汽車零組件股來說，剛好也搭上準備進入旺季的產業向上循環，歐美車市AM市場在冬季轉趨熱絡，那麼現階段也就是相關股的絕佳買點，以東陽(1319)來說，投信本月以來就持續站在買方，而東陽股價自四月以來拉回整理到年線附近即打底完成向上，股價低基期加上籌碼穩定，頗有波段起漲的契機! 可以相當留意。

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