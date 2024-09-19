11檔新台積電大聯盟夯

◎賴建承CSIA

隨著聯準會步入降息循環，美國的總經數據就更令市場關注，加上地緣政治衝突與貿易壁壘，全球經濟是否走疲就成為影響股市的多空關鍵，也讓近期台股陷入量縮整理，大型權重股在外資偏保守下顯得意興闌珊，資金集中於跌深的傳產與中小型股身上，現階段的確是【選股為王，指數擺一旁】，可聚焦低P/E、低位階、內資作帳股、Q3財報股、台積電大聯盟等。

美隆電股價不老，短線飆漲60%

低本益比與低位階股近期逐漸受到市場的關愛眼神，例如筆者於本刊1602期介紹了老牌揚聲器及音箱製造大廠~美隆電(2477)，2000年掛牌後於當年4月創下285元天價，後來面對市場的激烈競爭，業績大幅滑落，並在2008年金融海嘯首度虧錢，股價也慘跌到5.99元。所幸公司採穩健永續經營原則，公司財務狀況良好，加上早年打入中國市場，買工廠土地成本低，使2021年有大額處分利益入帳，其實公司自2018年美中貿易轉趨詭譎變化，就考量政治風險分散，因此，在印尼100多公頃的台發工業園區，70%由美隆投資，也藉由此生產基地打入美國市場，包括Sonance、Sonos等大廠。在新團隊與優秀中生代的努力下，2024年終於繳出不錯成績單，第二季毛利率自第一季的14.3%跳升至26.32%，營益率有7.13%，淨利率有11.64%，呈現三率三升，第二季EPS達0.57元，較首季的0.07元，季增率高達714%，而且8月營收3.38億，月增率57.39%、年增率49.14%，上述的成績單讓股價自筆者7/9介紹時的22.5元漲至35.9元，漲幅高達近60%，故只要有業績、有故事、有成長的公司，相信股價是不會寂寞的。

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