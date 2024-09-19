進入旺季的汽電零將大漲

◎黃清照CSIA

經過這段期間的大震盪洗盤，納達第一支腳在8/5的15708、第二支腳又遇美國大跌，殺低到9/6的16668，但9/17納達收17628可確定納達兩隻腳已經打出來了，未來FED不管降息1碼或兩碼，也就是說美國股市不管漲或跌，尤其跌更好，將拉回來打厚實的底，而台股的第二支腳在9/9的20922，9/18收在21678，原則上也確認已經完成兩隻腳，若美國股市跌，台股也跟著跌下來是非常好的買點，到底要買哪些股？這可從美國AI伺服器的IBM及甲骨文本益比分別為22.4倍及32.4倍，這兩檔股票分別創新高，且META及亞馬遜也紛紛走高，但輝達以今年EPS 2.9美元，目前本益比高達39.8倍，原則上輝達股價做上下震盪，在沒有突破126~130.5美元都屬這種箱型震盪，連動IBM股價創新高是因本益比22.4倍超低，所以AI伺服器的貿聯、國巨、台光電、台燿、勤誠、金像電、健鼎、緯創、廣達、金居、矽格，這些本益比都低於20倍、甚至低於15倍以下，所以這個區塊拉回來都是買點。另COWOS可注意萬潤、辛耘，尤其閎康、信閎科、迅得本益比超低，車電的胡連、興勤、東陽、堤維西、定穎、帝寶、凡甲、順德、健合興、怡利電、健鼎本益比也超低，這些拉回都是非常好的買點。

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