盤局出飆股的高勝率操作秘訣

◎張文赫 CSIA

近期包括美股與台股已經開始走出8月初崩盤3千點的陰霾，雖然台股這波還沒有站回季線，但近日在美股已回穩、均站回5日線與10日線之上的影響下，台股也站回5日線、10日線與半年線，距離月線只剩一步之遙；這樣的走勢與美股的費半指數相近，目前美股除了費半指數還未站回月線與季線外，道瓊指數、那斯達克、還有標普500指數都已經站回所有均線。

台股短期陷入21000至22000的千點區間來回震盪的空間，這時候較合適的操作策略應該是選股不選市；也就是這個時候市場容易盤局出飆股，尤其是小型股的股本小、更容易讓主力作拉抬。本期就以小型股：華義(3086)為例，解析這類小型股該如何操作，才能趨吉避凶。

首先，華義這檔個股的股本相當的少，只有2.3億，基本面算不上好，去年2023年EPS只有賺1.41元，今年前二季也只有分別賺0.80元、0.15元，雖然毛利率有53.2%，但是營業利益率為負數，只有-2.08%；所幸華義的董監持股比例頗高，高達51.11%，籌碼算是集中。因此在基本面有疑慮、平常成交量又少的情況下，應用｢隔日沖｣會是最佳的操作方式，也會相對安全。

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