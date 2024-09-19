AI BIOS +Open BMC兩路並進─系微

◎王榮旭 CSIA/CFTA

昨逢中秋節台股休市一日，加上美國聯準會的利率決策即將在本周四出爐，量能明顯萎縮，觀望氣氛濃厚，後面仍看FED降息後市場如何解讀降息，如果是正向解讀，指數有機會進一步往上彈升；如果市場負面解讀，指數恐怕又會回到2萬1000點回測打底動作，淺水無大魚之下，台積電、鴻海、大立光、聯發科等重量級電子股都休息，資金轉進中小型股操作。

系微(6231)自從併購了美商系騰科技的BIOS產品部門及相關智慧財產權後，擁有了BIOS相關技術，主要應用於工業電腦、伺服器系統、桌上型、筆記型與平板電腦等產品。目前BIOS市場的三大領導廠商分別是Phoenix、AMI與系微，其中系微在NB市場的滲透率達65%，特別是受惠今年以來筆電品牌廠庫存去化有成，加上AI助攻下，AI PC、AI NB銷量持續攀升，AI PC第一波權利金收入將在第三季底認列，加上聯準會降息板上釘釘，看好消費性電子需求回溫下，明年也有機會繼續成長。

隨著筆電處理器市場百家爭鳴，除了x86架構外，也有多家業者投入開發Arm-based CPU，帶動開案量成長，將推升今、明兩年業績估創高。系微原先在x86 就是領先者，加上Arm-based CPU也是首波支援高通處理器，因此不論是x86或是 Arm架構都能支援，而 Arm-based CPU收費相比x86更高，預期有望推升第三季營收再創高。