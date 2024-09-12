證交所「反詐騙聯防行動專區」上線

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文 / 陳澤樂

「反詐騙聯防行動專區」已正式於臺灣證券交易所網站的公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）內上線，民眾可點擊首頁左方大圖示，或由「重要訊息與公告」項下「反詐騙聯防行動專區查詢」路徑進入。進入專區後輸入年份點選查詢，即可瀏覽由證券商通報的詐騙案例列表，繼續點選詳細資料按鈕，則可顯示詐騙態樣說明、證券商因應措施及澄清說明等詳細資訊。

證交所希望透過此專區資訊分享，讓投資人持續更新近期常見的詐騙手法，例如飆股推介、申購股票、抽獎中籤等，詐騙集團利用保證獲利等話術，騙取投資人重要的財產，不可不慎。另一方面，證交所亦鼓勵證券商一齊出力，積極於專區內分享所接獲的詐騙案例，並落實客戶關懷，共同努力減少投資詐騙案件數量。

近日，玉山證券、亞東證券及法興證券持續向證交所分享相關詐騙態樣及關懷措施，並呼籲其客戶保持警覺。亞東證券方面，通報客戶收到股票申購保證獲利的Line群組訊息，顯示股票申購詐騙仍是詐騙集團慣用伎倆。此外，其營業員發現客戶於分公司銀行駐點櫃檯提領現金，主動關懷後發現為詐騙案件，成功攔阻後獲市政府表揚，證券商從業人員雖然無法如同銀行人員接觸詐騙金流，仍是第一線能關懷及提供客戶防詐資訊之重要角色。

玉山證券方面，同樣發生多起股票申購詐騙案例，詐騙集團更偽裝成證券商，設有偽造公司登記及提供手機APP下載，表示有特殊管道供投資人抽籤，再以申報違約恐嚇客戶進行匯款。除假申購外，有客戶通報接獲冒名警政署來電告知證件遭盜用，威脅帳戶將被凍結無法提領，恰好當日客戶需進行款項交割，故擔心發生違約交割事宜，幸好經該公司從業人員進行解說及安撫情緒後成功阻詐。

除本國證券商外，詐騙集團觸手亦伸及外資證券商，法興證券分享於6月至8月上旬，已接獲逾20名客戶通報網站、社群媒體及軟體應用等詐騙情形，包含假冒公司名義設立網站、FB粉絲專頁及建置手機APP；另以該公司負責人、從業人員及分析師名義與被害人接洽，引誘民眾匯入款項。法興證券已成立內部緊急應變小組，聯繫相關單位下架冒名網站，並於官方網站澄清說明。綜上所述，證券商從業人員若具備完整防詐意識及敏銳度，於第一時間應能有效給予客戶協助，提升證券市場防詐能量。

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