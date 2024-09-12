步入AM旺季受惠股：東陽

◎賴建承CSIA

汽車產業即將步入AM的傳統旺季，加上近期台幣有貶值趨勢，對於汽車零組件廠商也有匯兌收益，此外，北美最大產險公司State Farm擴大採用AM(售後維修)非原廠零件賠付，已明顯帶動汽車零組件族群業績呈現強勁成長。龍頭東陽(1319)、鈑金廠耿鼎(1524)等8月營收皆繳出年月雙增成績，甚至精密零件加工廠六方科-KY(4569)則受惠積極跨領域布局有成，上半年EPS5.05元，7月自結獲利0.5億，較去年同期大增1990%，單月EPS達1.6元，推升近期股價狂飆96%，研判對於其它汽車零組件將帶來比價效應。

State Farm擴大採用AM件，東陽受惠深

AM市場主要受汽車保有量、車齡、氣候與新車銷售等影響，而美國汽車保有量與車齡都有增長的趨勢，加上極端氣候變化，對於相關AM零組件將可受惠，包括，保險桿的東陽(1319)、昭輝(1339)；車燈的大億(1521)、堤維西(1522)、帝寶(6605)；鈑金耿鼎(1524)；變速箱零件倉佑(1568)；水箱吉茂(1587)；風扇謚源(2235)；空調萬在(4543)；胎壓偵測之橙的(4554)等。不過上述組件中成交量許多偏低，操作上須留意流動性風險，筆者認為龍頭廠東陽(1319)將是下波焦點之一。同時美國車險大廠State Farm擴大採用AM件替代原廠件，這對東陽業績確實是一大利多。

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