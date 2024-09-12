測年線且KD交叉的AI伺服器

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照CSIA

主要國際股市的納達、費半、日股、韓股、台灣還不太穩定，尤其中國股市超弱勢，但中國本益比超低，隨時會見底而上，因技術的周KD已處絕對低檔，會有中期上漲行情。費半之所以弱勢是因美對中的晶片制裁受害的艾斯摩爾、應材、柯林、柯雷持續破底而下(日本的東京威力科創也受害也持續破底)，這個區塊避開，因這幾檔中國營收占總營收的25~49%，成為重災區，IBM、META、蘋果、德儀、通用、摩根大通、可口可樂、沃爾瑪…卻成強勢高姿態整理或創新高，維續道瓊及那斯達克未破底。輝達估計跌到98~100會打底，對台灣低估的AI伺服器絕佳買點，但大家擔心美國景氣衰退，我認為美國景氣將軟著陸，這一波只是漲太多修正，因從亞洲的印尼9/10收盤價收7740(年線7142)、泰國收1432(年線1382)、馬來西亞收1653(年線1536) 、新加坡收3518(年線3235)，這四個股市領先全市場，站穩月線、季線、半年線、年線，且有部分股市創波段新高，所以從這個角度低本益比AI伺服器(台燿、台光電、勤誠、金像電、健鼎、雙鴻、廣達、貿聯、國巨、達電、光寶科、矽格、台星科、金居、神達)及低估設備股的(閎康、信紘科、迅得、萬潤) 、車電(堤維西、東陽、帝寶、定穎、健合興、胡連、興勤、立隆、佳邦、凡甲…) 、業績股(聯電、華碩、微星、瑞儀、智邦、中美晶、聯詠、聯發科、台積電、晶技、聯陽、義隆電、瑞昱、欣銓、頎邦、長榮、正德、長榮航)，這些領先在20982~20650先築底，築完底後會走高。

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