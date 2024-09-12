解密飆股起漲信號
◎張文赫 CSIA
近期台股已經走出原本落在季線之下、月線之上的500點盤整震盪格局，並且一口氣跌破包括5日線、10日線、月線、季線還有半年線等五條均線；別說去回補9/4的跳空缺口，若連9/4的高點21574.65都站不上的話，短線就是暫時屬於空方主導。切記包括指數跟個股都一樣，若是短線走勢落在至少三條短均之下，都是由短空佔上風、這時就不是多方強勢股了。
在上週五9/6美國公布8月非農業就業人口14.2萬人，低於市場預期的16.5萬人，市場解讀為美國就業市場持續疲弱，進而引發市場龐大賣壓；因此美股四大指數走勢一路疲軟收盤均大跌，光費半指數就大跌-4.52%。美股七大巨頭全倒，特斯拉也大跌-8.45%、輝達又續跌-4.09%；在指數如此激烈波動之下，選股不選市實為上策，以做多為例、只能做短，如何掌握飆股是本期的重點。
由於指數行情現況不明，有些特定短線資金會轉往強勢個股來操作，因此｢盤局出飆股｣這句話不是沒有道理，而且一旦飆股出現、反而更容易會被市場鎖定、漲勢也會更加集中，因為會變成飆股的共識；只要有題材、剩下的只是需要技術面的點火信號。
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