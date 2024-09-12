AI+蘋果拉貨潮贏家 台光電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

9月傳統上是美股在一年中表現最差的月分，今年可能也難逃「9月魔咒」。受到非農就業人數低於預期、輝達單週市值蒸發4060億美元，美國大型科技股崩跌，挑動投資人敏感神經， VIX指數更一度攀升至30以上，導致近期大盤出現劇烈震盪，台股弱中透強，賣壓主要集中在大型股，外資被動調節，一定挑大型股，權值股短線壓力較大一些，OTC相對抗跌。

CCL領頭羊台光電(2383)今年三大產品包括:AI伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫， 8月營收57.41億，累計年增65.61%，各季營收皆可望維持在高檔不墜，特別在AI相關零組件如OAM與UBB板等高階材料需求也不斷增加，CCL規格與用量也將同等受惠，而800G交換器正式量產更驅動第三季營運規模放大。

目前公司決議發行國內第六及第七次無擔保可轉換公司債各30億，主要用來償還銀行借款及充實營運資金，此次CB募資將於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，加上原本計畫2025年馬來西亞廠增加的60萬張月產能，明年每個月再多增加120萬張，已今年每個月產能430萬張，明年將再增加27%，產能遠勝於同業。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1611期，訂購專線：02-6608-3998】