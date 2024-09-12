AI+蘋果拉貨潮贏家 台光電

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◎王榮旭 CSIA/CFTA

9月傳統上是美股在一年中表現最差的月分，今年可能也難逃「9月魔咒」。受到非農就業人數低於預期、輝達單週市值蒸發4060億美元，美國大型科技股崩跌，挑動投資人敏感神經， VIX指數更一度攀升至30以上，導致近期大盤出現劇烈震盪，台股弱中透強，賣壓主要集中在大型股，外資被動調節，一定挑大型股，權值股短線壓力較大一些，OTC相對抗跌。

CCL領頭羊台光電(2383)今年三大產品包括:AI伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫， 8月營收57.41億，累計年增65.61%，各季營收皆可望維持在高檔不墜，特別在AI相關零組件如OAM與UBB板等高階材料需求也不斷增加，CCL規格與用量也將同等受惠，而800G交換器正式量產更驅動第三季營運規模放大。

目前公司決議發行國內第六及第七次無擔保可轉換公司債各30億，主要用來償還銀行借款及充實營運資金，此次CB募資將於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，加上原本計畫2025年馬來西亞廠增加的60萬張月產能，明年每個月再多增加120萬張，已今年每個月產能430萬張，明年將再增加27%，產能遠勝於同業。

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證交所「反詐騙聯防行動專區」上線

「反詐騙聯防行動專區」已正式於臺灣證券交易所網站的公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）內上線，民眾可點擊首頁左方大圖示，或由「重要訊息與公告」項下「反詐騙聯防行動專區查詢」路徑進入。進入專區後輸入年份點選查詢，即可瀏覽由證券商通報的詐騙案例列表，繼續點選詳細資料按鈕，則可顯示詐騙態樣說明、證券商因應措施及澄清說明等詳細資訊。 證交所希望透過此專區資訊分享，讓投資人持續更新近期常見的詐騙手法，例如飆股推介、申購股票、抽獎中籤等，詐騙集團利用保證獲利等話術，騙取投資人重要的財產，不可不慎。

瞄準第四季高成長題材！ 半導體設備

加權指數進入高檔震盪的走勢，在美國經濟數據不佳且國際股市開始回檔之下，行情開始有向下測試低點的趨勢，不過聯準會也預估會在九月十八日的會議開始啟動降息循環，預估對於市場多頭仍有激勵作用，而降息趨勢也導致美元指數持續向下，那麼新台幣轉強也會減緩外資賣出壓力，接下來台股指數先觀察前波八月初低點是否能夠力守並且完成第二隻腳的底部型態，若底部訊號成立，再來分批逢低佈局就都是非常好的機會。

步入AM旺季受惠股：東陽

汽車產業即將步入AM的傳統旺季，加上近期台幣有貶值趨勢，對於汽車零組件廠商也有匯兌收益，此外，北美最大產險公司State Farm擴大採用AM(售後維修)非原廠零件賠付，已明顯帶動汽車零組件族群業績呈現強勁成長。

測年線且KD交叉的AI伺服器

主要國際股市的納達、費半、日股、韓股、台灣還不太穩定，尤其中國股市超弱勢，但中國本益比超低，隨時會見底而上，因技術的周KD已處絕對低檔，會有中期上漲行情。費半之所以弱勢是因美對中的晶片制裁受害的艾斯摩爾、應材、柯林、柯雷持續破底而下.....

解密飆股起漲信號

近期台股已經走出原本落在季線之下、月線之上的500點盤整震盪格局，並且一口氣跌破包括5日線、10日線、月線、季線還有半年線等五條均線；別說去回補9/4的跳空缺口，若連9/4的高點21574.65都站不上的話，短線就是暫時屬於空方主導。切記包括指數跟個股都一樣，若是短線走勢落在至少三條短均之下，都是由短空佔上風、這時就不是多方強勢股了。

AI+蘋果拉貨潮贏家 台光電

9月傳統上是美股在一年中表現最差的月分，今年可能也難逃「9月魔咒」。受到非農就業人數低於預期、輝達單週市值蒸發4060億美元，美國大型科技股崩跌，挑動投資人敏感神經， VIX指數更一度攀升至30以上，導致近期大盤出現劇烈震盪，台股弱中透強，賣壓主要集中在大型股，外資被動調節，一定挑大型股，權值股短線壓力較大一些，OTC相對抗跌。

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