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高階封裝走出大多頭行情

聯合新聞網／ 萬寶週刊

高階封裝走出大多頭行情

◎錢冠州 CSIA/CFTA

台股指數繼續呈現量縮整理，權值股如台積電也多是橫盤走勢，輝達新產品預計在第四季末上市，並於明年上半年放量，所以，現在的量縮整理也是可以注意下一個階段多頭行情最好的機會，其中又以高階封裝相關概念最值得期待，目前台積電CoWoS封裝仍處於供不應求的狀態，持續擴充產能為當前要務，而在這樣趨勢下最為受惠者即為半導體設備及材料相關，今年以來，弘塑(3131)從六百元左右一路漲到兩千元，均華(6640)更從兩百元左右大漲到千元關卡，也就是高階封裝持續需求暢旺的結果，接下來，除了產能持續要擴充之外，新概念的面板扇出型封裝也預估在兩三年後登場，相關概念股如鈦昇(8027)及長華*(8070)與台虹(8039)等均走出穩現象上行情。

指數仍在高檔震盪，如果要找長線波段比較安穩的族群來說，仍以低檔轉強的產業回升股仍是目前首選的方向，綠電概念股經過拉回整理過後，目前股價仍在相對比較低的位置，而政府持續發展綠能趨勢未變，且相關股基本面持續向上，所以相關股就是長線可以操作波段的標的，以泓德能源-創(6873)來說，九月份即將轉上市，而以目前綠電銷售來說，包含台積電(2330)及聯發科(2454)等都是泓德能源-創(6873)的客戶，未來展望相當好，仍可採取波段操作的策略。

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如何用隔日沖領先發掘題材飆股

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四大產線需求穩健上揚的優質股

台股到9/3收22092還無法站穩季線的22555、且還差一大截，但道瓊創新高收41563，主要是由可口可樂、摩根大通、沃爾瑪…創新高所帶動，納達8/30收17713小幅站穩季線的17610、費半收5158還未突破季線的5183，但差距不大，納達、費半之所以會這樣，當中有強勢的如IBM、德儀持續創波段新高、META、蘋果接近新高，輝達、博通屬中高的強勢....

毛利率逐季攀升散熱股：奇鋐

日紅是非多，輝達繼日前傳出GB200出貨延宕，一度造成AI股大舉修正後，進入9月輝達又收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，單日股價又崩跌近10%，且伺服器大廠美超微也遭興登堡指控財報有問題，一夕間好像AI會自神壇跌落。

高階封裝走出大多頭行情

台股指數繼續呈現量縮整理，權值股如台積電也多是橫盤走勢，輝達新產品預計在第四季末上市，並於明年上半年放量，所以，現在的量縮整理也是可以注意下一個階段多頭行情最好的機會，其中又以高階封裝相關概念最值得期待.....

建漢轉型加速 成功轉虧為盈

隨著輝達最新財報的發布，台股近期的橫盤整理趨勢逐漸明朗，9/4出現的震盪下跌為市場進行了技術性修正，加權指數穩守在21,000點大關。儘管短期市場波動加劇，但隨著國際半導體展的開幕及蘋果新品發布會的臨近，台股多頭趨勢依然不變。在這波市場調整中，一些具潛力的企業抓住機會積極進行轉型，擴展業務版圖，為未來發展奠定基礎。

不為人知的AI伺服器飆股

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